Гетманцев пригрозив власникам тютюнових кіосків

Нардеп заявив, що власники ліцензованих кіосків з продажу тютюну через невикористання реєстраторів розрахункових операцій «крадуть гроші в армії»

Власникам кіосків можуть заборони продавати тютюн через невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Хочу звернутися до власників ліцензованих кіосків з продажу тютюну. У нас з вами є декілька варіантів розвитку подій, якщо ви раптом не схаменетеся самі й не почнете тотально застосовувати РРО до всіх без винятку продажів, припинивши красти в армії», – написав Гетманцев.

За словами нардепа, перший варіант для «несумлінних» продавців – раптові фактичні перевірки.

«Повірте, насправді раптові, а не за попереднім повідомленням від ваших «друзів» у податковій. Це вже йде, при цьому йде з певними неприємними для вас нюансами», – додав Гетманцев.

Також профільний комітет розглядає можливість доповнити перелік підстав для анулювання ліцензій фактом невидачі чека. Депутат заявив, що такий законопроєкт вже перебуває на розгляді й згодом буде ухвалений.

«Заборона продавати тютюн у кіосках. Цього ще нема, але точно буде, якщо не схаменетеся», – зазначив він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів зареєстрував проєкт закону №11090, що передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби з прив’язкою до євро на вимогу МВФ для наповнення державного бюджету.

Як стало відомо, дві пачки іноземних цигарок та два літри алкоголю одній особі протягом однієї доби – такі норми щодо продажу продукції у магазинах Duty Free встановив Кабінет міністрів на своєму засіданні.