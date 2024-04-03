Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму
Євросоюз працює над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні
фото з відкритих джерел

ЄС заморозив 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 208 млрд євро державних активів РФ

В європейських країнах заморожено понад 240 млрд євро приватних та державних активів Росії. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу на конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі.

Єврокомісар зазначив, що ЄС продовжує працювати над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні, які завдала країна-агресорка. За його словами, дискусії з цього питання тривають, зокрема, як щодо приватних, так і державних активів РФ.

Рейндерс повідомив, що в країнах Європи заморожено 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 208 млрд євро державних активів Росії. Він також висловив наді. На швидке ухвалення рішення щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів – йдеться про 2-3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ,  може подати заяву на відшкодування. Заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Генеральний прокурор Андрій Костін зауважив, що на Гаазькій конференції також прийнята політична Декларація, підтримана 44 країнами.Він підкреслив, що це свідчить про підтримку цивілізованим світом прагнення України притягнути до відповідальності причетних до російської агресії.

Також у березні президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

До того ж у «Дії» з'явився новий сервіс, який дає змогу подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Читайте також: Reuters: ЄС навряд чи конфіскує заморожені російські активи
Теги: Єврокомісар реєстр Європейський союз росія гроші Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку Кубілюса, саме перемога України вирішить на європейському континенті всі проблеми безпеки
Чи треба розвалювати Росію? Європарламентар закликав українців бути прагматичнішими
Вчора, 21:18
Безпілотник влучив у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт»
Атака на підприємство в Єлабузі: момент влучання потрапив на відео
Вчора, 09:07
Літаки Польщі та союзників піднімалися в повітря через російську ракетну загрозу
Ракетна атака на Україну: Польща знову піднімала авіацію
31 березня, 08:13
Стара бронетехніка США потребує ремонту, але мільярда доларів повинно вистачити на оплату робіт
The Telegraph назвав три види зброї, які можуть змінити хід війни в Україні
28 березня, 18:15
Китай, ОАЕ та Туреччина посилюють контроль за банками побооючись санкцій США
Санкції США заблокували платежі за нафту для Росії – Reuters
27 березня, 14:30
Гарпок зобов’язаний вирішити питання небалансів до 1 квітня цього року
В «Укренерго» та Гарпоку залишилось декілька днів на визнання недоплат галузі ВДЕ – адвокат
26 березня, 22:07
Підозрюваний у незаконному збагачені затриманий, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Затримано колишнього високопосадовця ЗСУ
21 березня, 11:21
Маркетплейс AliExpress підпадає під дію закону ЄС що регулює цифрові послуги
AliExpress опинився під слідством Єврокомісії
15 березня, 15:38
Україна отримає від Болгарії 30 вагонів зі 100 бронетранспортерами
Болгарія відправила Україні першу партію бронетранспортерів
14 березня, 21:21

Економіка

Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму
Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму
Астраханський газопереробний завод зупинився через аварію
Астраханський газопереробний завод зупинився через аварію
Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік
Forbes оголосив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу за 2024 рік
Американська компанія PepsiCo запустила нове виробництво у Росії
Американська компанія PepsiCo запустила нове виробництво у Росії
Євросоюз заборонив польоти турецької авіакомпанії Southwind, яка була пов'язана із Росією
Євросоюз заборонив польоти турецької авіакомпанії Southwind, яка була пов'язана із Росією
Обсяг зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд
Обсяг зовнішнього боргу Туреччини побив рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
26K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
24K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
20K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
11K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5906
Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
1 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua