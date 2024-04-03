Скільки російських грошей заморозили країни ЄС: єврокомісар назвав вражаючу суму

Євросоюз працює над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні

ЄС заморозив 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 208 млрд євро державних активів РФ

В європейських країнах заморожено понад 240 млрд євро приватних та державних активів Росії. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час виступу на конференції «Відновлення справедливості для України» у Гаазі.

Єврокомісар зазначив, що ЄС продовжує працювати над тим, щоб заморожені російські активи були направлені на відшкодування збитків Україні, які завдала країна-агресорка. За його словами, дискусії з цього питання тривають, зокрема, як щодо приватних, так і державних активів РФ.

Рейндерс повідомив, що в країнах Європи заморожено 37 млрд євро приватних активів росіян та близько 208 млрд євро державних активів Росії. Він також висловив наді. На швидке ухвалення рішення щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів – йдеться про 2-3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, у Гаазі відкрився Реєстр збитків для України, де кожен, хто постраждав від війни РФ, може подати заяву на відшкодування. Заявки на компенсацію подали вже 200 українців. Генеральний прокурор Андрій Костін зауважив, що на Гаазькій конференції також прийнята політична Декларація, підтримана 44 країнами.Він підкреслив, що це свідчить про підтримку цивілізованим світом прагнення України притягнути до відповідальності причетних до російської агресії.

Також у березні президент Володимир Зеленський привітав відкриття у Києві Радою Європи Офісу реєстру збитків, завданих агресією РФ. Зеленський також подякував за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав функціонувати на повну. Також він додав, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви для компенсацій.

До того ж у «Дії» з'явився новий сервіс, який дає змогу подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.