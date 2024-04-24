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Тривожна тенденція: більш ніж половина новобудов в Україні мають суди по землі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Тривожна тенденція: більш ніж половина новобудов в Україні мають суди по землі
Серед майже чотирьох сотен проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять
фото: pixabay.com

Найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах – в Реєстрі речових прав відсутня інформаціі про зв'язок землі із будівництвом

54% житлових комплексів, що наразі будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок. Втім, це не найбільші проблеми, з якими можна зіткнутися при покупці житла в новобудові: деякі забудовники забувають подовжити оренду землі, на якій «росте» ЖК, або ж взагалі починаютт будівництво без жодних дозвільних документів. Про це повідомляє Опендатабот.

Серед майже чотирьох сотен проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять. Забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Втім, найбільш критична ситуація у 9 майбутніх комплексах – в Реєстрі речових прав відсутня інформаціі про зв'язок землі із будівництвом.

«Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову – це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в ній жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо. Наразі головні ризики ми вбачаємо саме у землі, тож перше дослідження зосереджено саме на цих питаннях», – коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатаботу.

До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:

  • відсутність дозволів на будівництво;
  • відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;
  • договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;
  • невідповідність цільового призначення земельної ділянки – тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;
  • наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;
  • невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).

Аби отримати та зібрати інформацію про всі будинки, що наразі будуються в Україні, Опендатабот проаналізував відкриті дані Реєстру будівельної діяльності, Єдиного державного реєстру судових рішень, державного земельного кадастру, фінансової звітності та публічну інформація за запитами з Єдиного державного реєстру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно України.

Дані про усі новобудови країни зібрано в проєкті «Опендатабот. Корупційні ризики новобудов». Цей безоплатний проєкт допоможе перевірити новобудову на законність та убезпечитись від проблем при придбанні із житлом. 

Проєкт Опендатабота в режимі реального часу відстежуватиме ризики та створює інформацію для матеріалів журналістам та суспільству.

До слова, станом на квітень 2024-го найдорожчі квадратні метри у новобудовах Львова, на другому місці – столиця. 

В топ-5 міст за ціною на новобудови входять Львів, Київ, Ужгород, Дніпро і Одеса. У Львові квадратний метр обійдеться у 53,7 тис. грн, що майже на 4 тис. дорожче, ніж у Києві (49,1 тис. грн). «Квадрат» у новобудові Ужгороду коштує в середньому 43,1 тис. грн, у Дніпрі 42,7 тис. грн, а Одесі – 37,8 тис. грн.

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

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Теги: гроші будівництво житло будинок майно

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