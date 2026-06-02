Курс валют 2 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 2 червня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, долар і євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,30, євро – 51,59 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,3023 51,5989 59,6530 12,1907 56,5080 Ощадбанк 44,10 / 44,50 51,40 / 51,90 - - - Приватбанк 43,88 / 44,48 51,00 / 52,00 59,16 / 60,24 12,08 / 12,28 - ПУМБ 44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,60 / 60,00 11,95 / 12,25 - monobank 44,04 / 44,43 51,30 / 51,99 - - - Райффайзен 44,08 / 44,49 51,20 / 51,86 57,30 / 60,50 11,50 / 12,50 53,50 / 57,40 OTP Bank 43,75 / 44,37 51,00 / 51,95 - - 56,00 / 56,95 Укрсиббанк 44,05 / 44,44 51,30 / 51,99 58,70 / 60,35 - 55,65 / 57,25

* курс валют станом на 09:00 2 червня 2026 року

Зміна курсу валют НБУ свідчить про помірні коливання на валютному ринку протягом тижня – з 26 травня по 2 червня 2026 року. Більшість ключових іноземних валют продемонстрували незначне зростання щодо української гривні, тоді як британський фунт та швейцарський франк дещо втратили в ціні.

Долар США зріс у ціні майже на 6 копійок, євро додало до своєї вартості трохи більше як 7 копійок. Польський злотий також підтримав європейську тенденцію до зростання, піднявшись на скромні 2 копійки. Британський фунт стерлінгів, навпаки, втратив за тиждень близько 8 копійок. Найбільше падіння продемонстрував швейцарський франк. Його курс знизився на 12 копійок.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.