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Біткоїн упав нижче $67 тисяч уперше з квітня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Біткоїн упав нижче $67 тисяч уперше з квітня
Тиск на курс чинять одразу три фактори
фото ілюстративне
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Інвестори виводять кошти 11 днів поспіль: чистий відтік із біткоїн-ETF перевищив $3,5 млрд

Біткоїн у вівторок подешевшав на 7% і вперше з квітня опустився нижче $67 000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Крипторинок пережив одну з найгостріших добових просадок з лютого: за 24 години примусова ліквідація позицій сягнула майже $1,5 млрд. Лише за біткоїном «вигоріло» понад $800 млн відкритих контрактів. Ліквідація відбувається автоматично – біржі примусово закривають збиткові угоди, коли ринок рухається проти трейдера.

Від жовтневого рекорду у $126 000 біткоїн утратив майже половину вартості.

Що спровокувало падіння

Тиск на курс чинять одразу три фактори.

  • Продаж від Strategy. Компанія Майкла Сейлора, яка роками скуповувала біткоїн і перетворилася на одного з найбільших його власників, у понеділок вперше з кінця 2022 року продала частину резервів – на суму близько $2,5 млн. Відносно загального портфеля в $59 млрд це символічна сума, проте ринок сприйняв її як тривожний сигнал. Акції самої Strategy обвалилися на 10% – найбільше за один день з лютого.
  • Відтік із ETF. Американські спотові біткоїн-ETF фіксують чистий відтік коштів уже 11 днів підряд – рекордна серія. За цей час інвестори забрали майже $3,5 млрд.
  • Геополітика. Через напруженість навколо іранського конфлікту інвестори масово йдуть із ризикованих активів. За словами Джеймса Баттерфілла з CoinShares, позитив від просування американського крипторегулювання перекрито втечею від ризиків через Іран.

«Схоже, ринок відреагував на новину про продаж 32 BTC компанією Strategy. Але навіть без цього заголовка впевненість гравців уже слабла», – пояснює OTC-трейдер Wintermute Джаспер Де Маер.

Аналітик FalconX Шон Макналті попереджає: якщо біткоїн закриє день або тиждень нижче $70 000, це вже не реакція на новини, а сигнал зміни тренду.

Нагадаємо, у травні біткоїн вперше з початку року перевищив $80 000, відновившись після лютневого провалу. До цього, у лютому 2026 року, курс опускався до $75 600 – найнижчого рівня з квітня 2025-го.

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Теги: ринок фінанси Біткоїн валюта

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