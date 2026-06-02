Український науковець розкрив головний інструмент управління врожайністю

Глобальне потепління та різкі зміни клімату змушують рослини буквально перебудовувати свої внутрішні процеси задля виживання

Постійний дефіцит вологи, часті ґрунтові та повітряні посухи, а також ерозія ґрунтів вимагають від виробників докорінного перегляду підходів до вирощування.

Експерти наголошують: без урахування внутрішніх фізіологічних механізмів формування врожаю адаптувати технології до нових кліматичних реалій неможливо, адже саме всередині рослини закладено алгоритм її реакції на зовнішні стреси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ukrainian Farmer.

Доктор біологічних наук Іван Кривенко пояснює, що всі ключові властивості рослин – від морфологічних до біохімічних – чітко фіксуються під час онтогенезу (періоду від проростання насінини до відмирання). Цей процес ділиться на два етапи: на першому закладається потенціал майбутнього врожаю, а на другому – відбувається його безпосередня реалізація.

Головним аналітичним центром рослини є точка росту, або меристема. Вона безперервно сканує сигнали навколишнього середовища:

Температуру та суму активних температур;

Світло (інтенсивність та тривалість світлового дня);

Вологість ґрунту та атмосферного повітря;

Наявність поживних елементів та внутрішній енергетичний запас (вуглеводи).

Аналізуючи ці чинники, меристема виступає своєрідним диспетчером, який вчасно перемикає програми розвитку: від вегетативної до генеративної, від росту листка до формування колоса чи диференціації органів.

Рушійною силою, що запускає ці переходи, є коливання гормонального балансу в точці росту. Зовнішні стреси або сприятливі умови миттєво змінюють рівень внутрішніх фітогормонів – ауксинів, цитокінінів, гіберелінів, абсцизової кислоти та етилену.

Розуміючи ці процеси, агрономи отримують у свої руки «пульт керування». Впливаючи на фізіологічні зміни за допомогою чітко вивірених технологій, можна або посилювати потрібні процеси (наприклад, стимулювати рослину через підживлення на конкретному етапі органогенезу), або гальмувати небажані (входити з добривами у строго визначену фенологічну фазу), безпосередньо моделюючи об'єм та якість врожаю.

В умовах кліматичної кризи доктор біологічних наук Іван Кривенко закликає аграріїв відмовитися від застарілого стереотипу «чим більше добрив, тим краще». Фізіологічний оптимум живлення в сучасних реаліях – це не погоня за максимальною кількістю внесених елементів, а суворий баланс, за якого забезпечуються п'ять фундаментальних умов:

Максимальний фотосинтез: рослина ефективно переробляє сонячну енергію;

Керована транспірація: випаровування вологи контролюється самою рослиною для захисту від перегріву та посухи;

Активні ферментні системи: внутрішні біохімічні реакції проходять без затримок;

«Необмежений» ріст: етапи органогенезу проходять природно, без зупинок через стрес;

Енергоефективність: організм рослини не витрачає дорогоцінну енергію на компенсацію токсичного надлишку або гострого дефіциту якихось елементів.

Такий фізіологічний підхід дозволяє українському агробізнесу не просто виживати в умовах потепління, а формувати стабільну та прогнозовану рентабельність виробництва.

