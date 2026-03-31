Проїзд із Вишгорода до Києва подорожчав: названо нові тарифи (фото)

Ірина Міллер
Оголошення у одній із маршруток
фото: Ірена Вайтер

Як з'ясувалося, Вишгород наразі є далеко не найдорожчим напрямком

Вартість поїздки у приміських маршрутках сполученням Вишгород–Київ зросла. Відтепер за проїзд до столиці пасажирам доведеться платити 60 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Блогерка Ірена Вайтер оприлюднила фото оголошення з однієї з маршруток, згідно з яким вартість поїздки з Вишгорода до столиці тепер становить 60 грн, а проїзд до лікарні на виїзді з Києва на вул. Богатирській обійдеться пасажирам у 30 грн.

«Вибачте, це вже не смішно», – прокоментувала блогерка нові розцінки.

У коментарях під дописом мешканці інших міст-супутників почали ділитися своїми «тарифними рекордами». Як з'ясувалося, Вишгород наразі є далеко не найдорожчим напрямком.

Скільки коштує проїзд із передмістя до Києва (дані з соцмереж):

  • Бориспіль – ст. м. «Лівобережна»: 130 грн;
  • Вишневе – ст. м. «Виставковий центр» (№721): 100 грн;
  • Обухів – Київ: 100 грн;
  • Боярка – Київ: 100 грн;
  • Ірпінь – Київ: 80 грн.

Користувачі мережі обурені такою ціновою політикою, порівнюючи приміські тарифи з внутрішньокиївськими. «З Теремків до Троєщини можна за 15-20 грн доїхати (комунальним транспортом), а з Вишневого 1 км – 100 грн?», – обурюється Анна Терещенко.

Водночас частина дописувачів стає на бік перевізників, нагадуючи про вартість пального на АЗС. «Ціна палива на АЗС сміх не викликає?», – зазначає користувач Кока Кока.

Тим часом пасажири налаштовані песимістично. Дехто з дописувачів прогнозує, що до літа вартість проїзду на більшості приміських маршрутів може стабільно закріпитися на позначці 100 грн.

Коментарі під дописом про підвищення цін на маршрутки
Коментарі під дописом про підвищення цін на маршрутки
Нагадаємо, 23 березня пасажирів популярного маршруту від станції метро «Лісова» до Броварів чекав неприємний сюрприз. Вартість проїзду зросла до 50 грн.

Також від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн. 

До слова, у столиці зросла вартість проїзду в маршрутках приватних перевізників. Зокрема, з 14 березня вартість поїздки на маршруті №434 становитиме 20 грн. Відповідні оголошення вже з’явилися в салонах автобусів.

