«Пів пенсії за кіло». Мережа сперечається через шоколадні яйця від Roshen

glavcom.ua
Допис киянки про дорогі цукерки Roshen став вірусним, зібравши понад 1,6 тисячі коментарів
Більшість захисників бренду сходяться на одному: дорогі солодощі – це предмет розкоші, а не продукт першої потреби

Навколо відомої кондитерської мережі Roshen напередодні Великодніх свят розгорівся скандал. Приводом став допис киянки Олени Пащенко, яку шокувала ціна на шоколадні цукерки у формі яєць – майже 1,2 тис. грн за кілограм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис киянки.

«По смаку нічого особливого: всередині шоколад і арахісова крихта. Взяла чисто з цікавості, але ж блін – 1200 грн! Це половина української пенсії», – побідкалася жінка.

Шоколадні яйця у магазині Roshen
На сайті фірмового магазину Roshen зазначається, що цукерки «Яйця» складаються з кремово-горіхової начинки в молочному шоколаді, вкриті кольоровою цукровою глазур'ю.

Цукерки «Яйця» складаються з кремово-горіхової начинки в молочному шоколаді, вкриті кольоровою цукровою глазур'ю
Згідно з даними офіційного сайту Roshen, основу цукерок становить молочний шоколад (62%) з мінімальним вмістом какао-продуктів 31%. До складу також входять: цукор, какао-масло, какао терте, молоко (знежирене сухе та незбиране сухе), молочний жир, суха сироватка, горіхова паста з фундука (5%), патока та кондитерський жир (негідрогенізовані пальмова й пальмоядрова олії). Технологічні добавки включають емульгатори (соєвий лецитин, Е476), ароматизатор ванілін та барвники (E171, E150а, E102, E122).

При ціні 112,40 грн за 100г мінімальна вага покупки даних цукерок на сайті становить 0,3 кг, що становить 337,20 грн.

Допис киянки став вірусним, зібравши понад 1,6 тисячі коментарів. Думки українців розділилися: одні підтримали авторку, критикуючи високу вартість солодощів, інші ж стали на захист виробника, звинувачуючи жінку в хайпі.

Зокрема, частина користувачів порівнює ці цукерки з елітними брендами на кшталт Raffaello чи Ferrero Rocher. Олександра Буценко зауважила: «Такі цукерки кілограмами ніхто не бере. Це як сир за 4 тисячі або вино за 10 – продукт не для щоденного вжитку».

Чимало коментаторів порадили не «скиглити» й обирати продукцію по кишені. «У Рошені є ціни на будь-який смак. Не беріть за 1200, візьміть за 200–300 грн», – зазначає Майя Ільніцька.

Не обійшлося і без хейтерів промислових солодощів. Тетяна Обухова закликала взагалі відмовитися від купованих цукерок: «Склад – напівхімія! Знайдіть рецепт в інеті і зробіть собі ті яйця самі».

Деякі користувачі мережі перевели тему у площину гумору та актуальних скандалів. «Яйце виходить 15,6 грн – дешевше, ніж для ЗСУ закуповували», – іронізує Ірена Фарба.

Попри високу ціну, більшість захисників бренду сходяться на одному: дорогі солодощі – це предмет розкоші, а не продукт першої потреби, тому порівнювати їх із мінімальною пенсією недоречно. Проте сам факт появи цукерок, які коштують більше 1 тис. грн за кіло, продовжує обурювати українців.

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки Gianduja, які коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

