Відпочинок у Болгарії. Туроператори попереджають про зміни на популярних курортах

Колись найбюджетніший морський напрямок Європи демонструє помітне зростання цін на пакетні тури, проживання та внутрішні послуги

Літній сезон 2026 року в Болгарії став першим, коли туристам більше не потрібно міняти гроші на болгарські леви – країна інтегрувалася в єврозону. Проте для мандрівників ця зручність принесла й очікуваний побічний ефект: євроінтеграція та глобальна інфляція підтягнули внутрішні прайси вгору.

Туроператори констатують, що вартість тижневого відпочинку на двох зросла в середньому на 15–25% порівняно з минулими роками. Водночас Болгарія все ще намагається утримати статус конкурентного напрямку, пропонуючи дешеву альтернативу курортам Іспанії, Італії чи Греції. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців, дослідив цінову політику на популярних курортах та зібрав актуальні застереження для тих, хто планує відпустку.

Зміст

Тур на тиждень на двох

Через відсутність прямих авіаперельотів з України, базовим варіантом для наших громадян залишаються автобусні чартери (з виїздом із Києва, Львова, Одеси та інших міст) або пакетні авіатури з вильотом із найближчих європейських аеропортів (переважно з Жешува чи Варшави).

Ціни на тижневий відпочинок на двох дорослих стартують від таких позначок:

Бюджетний автобусний тур (3* готелі, без харчування або лише сніданки) коштуватиме від €240–€300 (орієнтовно 12300–15500 за двох у червні, ближче до піку сезону (липень–серпень) ціна піднімається до €380–€450.

Комфорт-варіант на автобусі (4* готелі, система «Все включено») стартує від €550–€700 за двох (орієнтовно 26–33 тис. грн).

Авіатури з Польщі (4*–5* готелі, «Все включено» або «Ультра все включено») стартують від €1000–€1200 за двох дорослих (від 45 тис. до 76 тис. грн залежно від рівня готельного комплексу) за 5–7 ночей.

Популярні курорти

Болгарське узбережжя чітко зоноване під різні запити мандрівників. Цього року географія популярності виглядає так:

Сонячний Берег: Найбільший та найгаласливіший курорт країни. Ідеально підходить для молоді та активних туристів. Пляжі тут широкі, муніципальні, а інфраструктура налічує сотні барів, нічних клубів та ресторанів.

Золоті Піски: Курорт, оточений однойменним національним природним парком. Тут зеленіше, ніж на Сонячному Березі, а пісок має характерний золотистий відтінок. Чудовий баланс між нічним життям та сімейним відпочинком. Популярні готелі 4* (на кшталт Park Hotel Odessos або Luna) розташовані всього за 150 м від моря.

Святий Влас та Албена: Преміальніші та спокійніші локації. Святий Влас відомий своїм яхтовим портом «Марина Діневі» та особливим мікрокліматом (поєднання морського та гірського повітря). Тут переважають сучасні апарт-комплекси та п'ятизіркові резорти (наприклад, Voya Beach Resort).

Созополь та Несебр: Перлини для поціновувачів історії. Старі частини цих міст внесені до світової спадщини ЮНЕСКО. Туди їдуть за затишними автентичними готелями, рибними ресторанами на скелях та прогулянками брукованими вуличками.

Номери, харчування та розваги

Оскільки Болгарська Республіка увійшла до Шенгенської зони (наразі діє безвізовий режим із лімітом перебування до 90 днів у півріччі), стандарти сервісу активно підтягуються до загальноєвропейських.

Готелі пропонують кілька типів розміщення:

Студіо та апартаменти з мінікухнею: Найпопулярніший формат у сімейних комплексах. Номери обладнані холодильником, плитою, чайником та посудом.

Стандартні номери в готелях «All Inclusive»: Включають кондиціонер, балкон (найчастіше з видом на море або басейн), триразове харчування за системою «шведський стіл» з акцентом на європейську та традиційну болгарську кухню.

Як підкреслюють туроператори, у ціні квитка туру часто включені не тільки стандартні пропозиції, а й часто готелі пропонують різні бонуси у вигляді перекусів, або розважальних програм, які включені у вартість туру.

Для дітей на території великих готелів працюють аквапарки та анімаційні зони. Поза межами готелю середня вартість поїздки в громадському транспорті становить близько €1. Серед екскурсій лідирують морські прогулянки на яхтах, дегустації автентичних вин у Несебрі та відвідування дельфінарію у Варні.

Коли стартує та закінчується пляжний сезон

Клімат на болгарському узбережжі Чорного моря помірно-континентальний, а літня спека розпочинається раніше ніж в Україні. Купальний сезон тут коротший, ніж у Туреччині чи Єгипті, проте ідеально підходить для тих, хто погано переносить екстремальну спеку.

Червень (Початок сезону): Повітря вже прогрівається до комфортних +24°C…+26°C. Проте вода на початку місяця може бути прохолодною – близько +19°C…+21°C. Ближче до 20-х чисел червня море прогрівається до +23°C, і цей час вважається ідеальним для екскурсійного туризму та відпочинку з маленькими дітьми, оскільки ще немає сильної спеки, а ціни на тури є найнижчими.

Липень – Серпень (Пік сезону): Найспекотніші та найсухіші місяці року. Стовпчики термометрів удень стабільно тримаються на позначках +27°C…+32°C, а в окремі дні спека може сягати +35°C. Вода в морі прогрівається до максимально комфортних +25°C…+27°C. У цей період на курортах спостерігається найбільший наплив туристів, а море залишається спокійним і чистим.

Важливо! Представники туристичних агенцій наполегливо закликають українців не відкладати бронювання на останній момент, якщо є чіткі дати відпустки.

Ситуація на ринку є надзвичайно динамічною. Ціни на паливо для автобусів, вартість авіаційного гасу, а також адаптаційні процеси болгарського бізнесу до євро викликають постійне коливання вартості турів. Прайси в системах онлайн-бронювання можуть змінюватися кілька разів на добу. Гарячі тури за мінімальними цінами з'являються рідко і розкуповуються за лічені хвилини, тому стратегія «раннього бронювання» або швидкого ухвалення рішень цього року є найвиправданішою.