Наталія Порощук
Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа
фото: Bloomberg

Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури

Ціни на нафту впали більш ніж на 13% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що доручить військовим відкласти будь-які удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent після заяв Трампа відразу знизилися приблизно на $17, або на 15%, до $96 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на $13, або близько 13,5%, до $85,28.

Водночас згодом ситуація на ринку змінилася: ціни частково відновилися та знову пішли вгору. Нафта марки Brent знову перевищила позначку $100 за барель.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

