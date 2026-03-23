Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа

Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури

Ціни на нафту впали більш ніж на 13% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що доручить військовим відкласти будь-які удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent після заяв Трампа відразу знизилися приблизно на $17, або на 15%, до $96 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на $13, або близько 13,5%, до $85,28.

Водночас згодом ситуація на ринку змінилася: ціни частково відновилися та знову пішли вгору. Нафта марки Brent знову перевищила позначку $100 за барель.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Міністерство закордонних справ повідомило, що заяви президента Сполучених штатів Америки є частиною його спроб знизити ціни на енергоносії та виграти час для реалізації власних військових планів.