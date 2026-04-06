У Києві масово розквітли абрикоси (фото)

glavcom.ua
Ірина Міллер
Абрикоси є одними з найпоширеніших плодових дерев у столиці
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua

У Києві розпочався період цвітіння абрикосів. . Хоча зима була холодною, дерева успішно перезимували та розпочали вегетацію згідно з природним графіком, повідомляє кореспондент «Главкома».

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Сьогодні, 6 квітня, біло-рожевим цвітом вкрилися дерева у більшості районів столиці. Абрикоси є одними з найпоширеніших плодових дерев у місті, тому їх можна зустріти ледь не у кожному дворі багатоповерхівок.

Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua
Абрикосовий цвіт прикрасив столичні двори
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Стан цвітіння наразі неоднорідний і залежить від локації. Дерева на сонячних та захищених від вітру ділянках уже перебувають у фазі повного розквіту. Водночас у затінених місцях процес лише розпочинається – там дерева поки що вкриті «рожевими бутонами».

Біло-рожевий цвіт абрикоса
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua
фото: Ірина Міллер/glavcom.ua
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Фахівці зазначають, що період активного цвітіння абрикосів досить нетривалий. Крім того, квіти чутливі до сильних поривів вітру та опадів, тому період «білої весни» в столиці триватиме лише кілька днів.

Варто зазначити, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.

Читайте також

Унаслідок загорання згорів Chrysler, значних ушкоджень зазнали ще два транспортні засоби, що знаходились поряд
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
9 березня, 09:50
Мініатюрний азіатський олень мунтжак Мо отримав важку травму голови із переломом нижньої щелепи внаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада 2025 року
У столичному зоопарку мунтжак Мо одужав після обстрілу та став батьком (фото)
20 березня, 12:33
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 березня, 02:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 березня, 13:55
Голова Дарницької РДА провів зустріч з батьками, чиї діти навчалися у гімназії «Київська Русь» на Осокорках
Гімназію «Київська Русь» визнано аварійною, дітям вхід заборонено: що відомо про скандал у столиці
24 березня, 09:55
Пам’ятний знак має глибокий символізм
«Бавовна» та меч: на Алеї захисників у Києві відкрито пам’ятний знак на честь СБУ (фото)
24 березня, 12:41
Площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м
Голосіївський район: масштабну пожежу на Набережно-Корчуватській ліквідовано (фото)
26 березня, 16:25
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 11:51
Роботи проводитимуться у межах реконструкції шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
30 березня, 15:38

У Києві масово розквітли абрикоси (фото)
Біля Університету Шевченка акція протесту проти ректора: що вимагають і що каже ректор
Біля Університету Шевченка акція протесту проти ректора: що вимагають і що каже ректор
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)
Річниця звільнення Бучі: як місто пережило окупацію (фото)
На Оболоні тактильна плитка не витримала першої зими та почала розсипатися (фото)
На Оболоні тактильна плитка не витримала першої зими та почала розсипатися (фото)
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)
Делікатес від похмілля за 70 гривень: супермаркет здивував пропозицією (фото)

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

