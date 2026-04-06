У Києві масово розквітли абрикоси (фото)

Абрикоси є одними з найпоширеніших плодових дерев у столиці

Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів

У Києві розпочався період цвітіння абрикосів. . Хоча зима була холодною, дерева успішно перезимували та розпочали вегетацію згідно з природним графіком, повідомляє кореспондент «Главкома».

Сьогодні, 6 квітня, біло-рожевим цвітом вкрилися дерева у більшості районів столиці. Абрикоси є одними з найпоширеніших плодових дерев у місті, тому їх можна зустріти ледь не у кожному дворі багатоповерхівок.

Цвітіння абрикосових дерев може тривати до 10 днів

Стан цвітіння наразі неоднорідний і залежить від локації. Дерева на сонячних та захищених від вітру ділянках уже перебувають у фазі повного розквіту. Водночас у затінених місцях процес лише розпочинається – там дерева поки що вкриті «рожевими бутонами».

Фахівці зазначають, що період активного цвітіння абрикосів досить нетривалий. Крім того, квіти чутливі до сильних поривів вітру та опадів, тому період «білої весни» в столиці триватиме лише кілька днів.

Варто зазначити, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.