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Ветерани можуть отримати компенсацію на власне житло: як це зробити

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ветерани можуть отримати компенсацію на власне житло: як це зробити
Мінветеранів повідомило ветеранам, які документи необхідно зібрати для отримання коштів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Понад 200 ветеранів вже придбали власне житло у цьому році 

До кінця цього року 2,5 тис ветеранів отримають компенсацію на власне житло. Про це розповіла керівниця відділу з розробки та реалізації житлових програм Управління розвитку інфраструктурних проєктів Мінветеранів Олена Недиба у ефірі «Суспільного».

Вона підкреслила, що станом на сьогодні 1750 ветеранів та членів їхніх сімей вже отримали компенсацію за житло на свої особисті банківські рахунки, а понад 200 із них вже придбали власні оселі. Недиба додала, що отримати кошти на житло чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих.

Для цього необхідно стати на квартирний облік, подавши відповідну заяву до виконавчого відділу органу місцевого самоврядування (її мають підписати усі члени сім'ї). До неї треба додати документи:

  • довідка з місця проживання, про склад сім’ї, прописку;
  • копія посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого;
  • довідка про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку;
  • копії паспорту чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї.

Наступним кроком є подання документів до органу соцзахисту:

  • заява про призначення грошової компенсації;
  • копія паспорта заявника;
  • копія посвідчення УБД;
  • копія довідки про безпосередню участь у бойових діях;
  • письмова згода у довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї;
  • копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником та членами їх сімей;
  • копія рішення про взяття на квартирний облік;
  • довідка про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло.

Протягом 10 днів орган соцзахисту має ухвалити рішення про призначення грошової компенсації. Після цього слід відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку і подати копію договору з банком до органу соцзахисту. Коли кошти надійдуть, заявник має використати їх за призначенням упродовж року під час воєнного стану чи шести місяців після його завершення.

Після того, як людина обрала житло, необхідно укласти договір про купівлю-продаж і надати його копію до органу соцзахисту. Там мають надати письмову згоду на перерахування коштів зі спеціального рахунку продавцю, яку з відповідною заявою необхідно надати Ощадбанку та протягом 30 днів оформити право на житло.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.

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Теги: документи житло Міністерство у справах ветеранів гроші

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