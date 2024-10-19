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Відомий комбат, Герой України розповів, яку незвичну роботу мав до війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відомий комбат, Герой України розповів, яку незвичну роботу мав до війни
За словами Кирила Вереса, сам він на нудиському пляжі не відпочивав
фото: скріншот із відео

Кирило Верес зазначив, що повертатися на подібну посаду після служби не став би

Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес у інтерв’ю «24 каналу» розповів, що до війни працював директором із розвитку нудиського пляжу в Києві.

«Дивився, щоб пляж процвітав і працював, щоб людям було комфортно», – описав свої обов’язки Кирило Верес.

Комбат також додав, що пішов із цієї роботи ще за кілька років до початку війни і повертатися на подібну посаду після служби не став би.

«Я вже не в тому віці, мабуть. Мені це вже не цікаво. Це, умовно кажучи, було в дитинстві. Але це насправді дало великий поштовх зараз навіть у моїй роботі. На той час я мав десь 30-40 підлеглих. Пляж відвідували в середньому три тисячі людей на день. Життєдіяльність усього цього треба було якось забезпечувати. Цей досвід я масштабував у військову ланку», – пояснив Кирило Верес.

За словами військового, сам він на нудиському пляжі не відпочивав – було не до релаксу, бо багато працював.

Нагадаємо, Кирило Верес зізнався, чи траплялося таке, що він відмовлявся виконувати накази командування.

Раніше Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

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Теги: пляжі Герой України війна ЗСУ

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