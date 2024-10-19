Відомий комбат, Герой України розповів, яку незвичну роботу мав до війни

За словами Кирила Вереса, сам він на нудиському пляжі не відпочивав

Кирило Верес зазначив, що повертатися на подібну посаду після служби не став би

Герой України, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, підполковник Кирило Верес у інтерв’ю «24 каналу» розповів, що до війни працював директором із розвитку нудиського пляжу в Києві.

«Дивився, щоб пляж процвітав і працював, щоб людям було комфортно», – описав свої обов’язки Кирило Верес.

Комбат також додав, що пішов із цієї роботи ще за кілька років до початку війни і повертатися на подібну посаду після служби не став би.

«Я вже не в тому віці, мабуть. Мені це вже не цікаво. Це, умовно кажучи, було в дитинстві. Але це насправді дало великий поштовх зараз навіть у моїй роботі. На той час я мав десь 30-40 підлеглих. Пляж відвідували в середньому три тисячі людей на день. Життєдіяльність усього цього треба було якось забезпечувати. Цей досвід я масштабував у військову ланку», – пояснив Кирило Верес.

За словами військового, сам він на нудиському пляжі не відпочивав – було не до релаксу, бо багато працював.

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