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Право на оплачувану відпустку під час війни: Лубінець звернувся до Конституційного суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Право на оплачувану відпустку під час війни: Лубінець звернувся до Конституційного суду
Омбудсмен вважає, що обмеження на відпочинок порушує конституційне право кожного працівника
фото з відкритих джерел

У 2022 році роботодавці отримали можливість обмежувати надання щорічних відпусток

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними норми, які обмежують право працівників на щорічну оплачувану відпустку під час воєнного стану. Про це він повідомив у Telegram.

«Війна внесла значні зміни в українське законодавство, зокрема трудове. Однак положення закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» № 2136-IX суперечать Конституції, порушуючи базове право громадян на відпочинок», – зазначив він.

Як відомо, у березні 2022 року роботодавці отримали можливість обмежувати надання щорічних відпусток до 24 календарних днів, а також переносити невикористані дні на період після завершення воєнного стану без збереження заробітної плати. Крім того, роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки в період дії воєнного стану.

За словами Лубінця, обмеження безпосередньо зачіпають конституційне право кожного працівника на відпочинок.

Нагадаємо, дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це наразі є головною проблемою бізнесу.

Як повідомлялося, з 1 грудня забронювати працівника від мобілізації підприємство зможе лише через «Дію».

До слова, починаючи з 2022 року, через брак українських чоловіків, польські роботодавці почали змінювати умови праці. До того ж Польща почала залучати більше людей з Азії та Африки.

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Теги: Лубінець Конституційний суд робота українці права людини відпустка

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