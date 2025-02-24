Екскомандир військової частини «вибивав» з підлеглих гроші за відпустки

За свої «послуги» фігурант брав з військових гроші або цінні речі

В такий спосіб «ділок» за два роки назбирав майже мільйон

Екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку повідомили про підозру в одержані хабаря та перевищенні службових повноважень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, затриманий ймовірно відпускав військовослужбовців у відпустки та приховував їхню відсутність від командування. За це він брав з військових гроші або цінні речі, зокрема побутову та комп’ютерну техніку. Також фігурант вимагав гроші з військових, погрожуючи покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

Правоохоронці встановили, що протягом 2023-2024 років підозрюваний незаконно отримав близько мільйона гривень. Чоловіка вдалося викрити завдяки співпраці з військовослужбовцями.

«Ділка» затримали у Миколаєві й обрали йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. грн.

Раніше у лютому цього року за хабарництво затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.

«Главком» повідомляв також, що у Києві правоохоронці викрили корупційну схему, організовану начальником відділу столичного управління Держпродспоживслужби. Той вимагав гроші за видачу акту про фіктивну дезінфекцію приміщень без фактичного проведення робіт.