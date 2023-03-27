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Військові отримуватимуть виплати на купівлю житла за новими правилами – Кабмін

glavcom.ua
Військові отримуватимуть виплати на купівлю житла за новими правилами – Кабмін
Уряд удосконалив порядки виплати грошової компенсації
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів оновив порядок виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами бойових дій та членами їхніх сімей

Уряд надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок військової агресії РФ проти України, та родинами (померлих) захисників та захисниць. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що у 2023 році Мінветеранів також буде реалізовано розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі – у квітні та червні (для осіб, які перемістились після 24.02.2022 р.).

Крім того, були враховані пропозиції робочої групи щодо розв'язання питань внутрішньо переміщених осіб, серед яких учасники АТО/ООС при Мінветеранів зі збереженням коефіцієнта та збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.

Очільниця Мінветеранів розраховує, що у 2023 році житлом буде забезпечено більше ніж 2000 ветеранів та родин загиблих героїв.

«Реалізація ухвалених змін матиме позитивний результат як для ветеранів та їхніх родин, так і для держави, оскільки забезпечення житлом є способом адаптації українських Захисників і Захисниць у цивільному житті. Очікуємо, що у 2023 році житлом за рахунок коштів державного бюджету буде забезпечено більше ніж 2 000 ветеранів та родин загиблих (померлих) Воїнів», – наголосила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Раніше повідомлялося, що ветеранам війни, які отримали інвалідність І або II групи нададуть 16 тис. грн.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану військові мають право брати частину щорічної основної відпустки, за сімейними обставинами або з інших поважних причин. 

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Теги: міністр учасники АТО Юлія Лапутіна ветеран

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