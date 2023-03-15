Україна незабаром отримає $15,6 млрд від МВФ – Financial Times

МВФ найближчими днями затвердить кредитну програму для України на $15,6 млрд

Міжнародний валютний фонд (МВФ) найближчими днями оголосить про затвердження багаторічної програми кредитування України на загальну суму $15,6 млрд. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на знайоме з перебігом подій джерело.

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Переговори між представниками МВФ та українського уряду відбувалися у Варшаві з 8 по 15 березня. У фонді заявили, що вони були продуктивними і дозволили сторонам досягти «значного прогресу» відповідно до «набору підходів, які могли б лягти в основу програми, що підтримується фондом».

На початку лютого Financial Times повідомляла, що західні союзники України чинять тиск на МВФ, щоб домогтися якнайшвидшої реалізації багаторічної програми кредитування Києва на суму від $14 млрд до 16 млрд. За попередньою інформацією, програма розрахована на три-чотири роки.

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Також цього тижня йшлось про те, що країни «Великої сімки» мають намір допомогти Україні отримати фінансову допомогу у розмірі 15 млрд доларів як кредит від Міжнародного валютного фонду.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв, що у проект бюджету країни на 2023 рік закладено дефіцит у розмірі $38 млрд. Президент Володимир Зеленський, виступаючи наприкінці жовтня минулого року з відеозв'язку на конференції у Берліні, висловив сподівання, що Захід у 2023 році покриє дефіцит бюджету України.