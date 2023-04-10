Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим
Ініціаторами законопроєкту є фракція «Європейська солідарність»
Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.
Нагадаємо, що ініціаторами повернення доплат була фракція «Європейська солідарність».
Експрезидент Петро Порошенко з трибуни парламенту заявив, що повернення військовим виплат у 30 тисяч – це обов’язок держави перед захисниками.
«Я думаю, що не відкрию великої таємниці – зараз кожен українець і вся Україна живе в очікуванні великого контрнаступу. Ми не говоримо про дату, ми не говоримо про напрямок, але з цим пов’язані всі надії українського народу. Але чекати і вболівати замало. Необхідно кожному зробити максимум можливого, щоб підвищити ефективність дій Збройних Сил. І обов’язок кожного цивільного – зробити все залежне, щоб досягти цієї мети», – зазначив Порошенко.
Порошенко нагадав, що «Європейська солідарність» подала законопроєкт, яким передбачено спрямування коштів державного бюджету на Збройні сили. Йдеться зокрема про повернення виплат у 30 тисяч гривень як мінімум для медичних, логістичних та інших підрозділів, які задіяні у бойових діях, біля лінії фронту ризикують життям і здоров’ям. Саме цього і ухвалив парламент.
«Абсолютно неприпустимим є і скорочення обсягів прав і свобод, що напряму суперечить 22 статті Конституції, де встановлюється, що при прийнятті нових законів або внесені зміни до чинних не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Вимагаю від ініціаторів скорочення пільг учасників бойових дій забрати назад свої пропозиції», – наголосив Порошенко.
Крім того, експрезидент наголосив, що родини загиблих повинні отримати в повному обсязі і негайно передбачену законом допомогу. Тому фракція разом із депутатами від «Слуги народу» внесли пропозицію про 3 млрд грн.
Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого.
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