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Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів
Нардеп Івченко переконаний, що держава має обмежувати в отриманні послуг не тільки ухилянтів, а і їхніх дітей
фото з відкритих джерел

Нардеп вважає, що залишати людей без грошей неправильно, але мають буди інші обмеження  

Народний депутат Вадим Івченко («Батьківщина») пропонує заборони вступ до вишів як ухилянтам, так і їхнім дітям. Про це він заявив в інтерв’ю «Телеграфу».

«Блокування рахунків? Ні. Можна інші знайти заходи. Людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно. Але інші заходи мають бути. Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотрималися закону про військовий облік, то маєте нести відповідальність», – переконаний нардеп.

Івченко припускає, що покаранням у такому разі може бути обмеження в отриманні деяких державних послуг.

«Якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ», – зазначив він.

Депутат також відповів на закиди про те, що такі покарання вважаються неконституційними: «А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік?».

Вадим Івченко наголосив, що в Україні всі чоловіки мають стояти на обліку, і додав, що це не означає, що вони обов’язково будуть на «нулі» чи на війні.

Варто додати, що заяву Івченко прокоментувала голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина. За її словами, жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає: «Наведені цитати – це його особисті міркування щодо того, як держава може реагувати на факт ухилення від мобілізації. Жодних подібних рішень не приймалося ні на рівні політичного керівництва, ні всередині профільного комітету».

Нардеп Івченко пропонує позбавити дітей ухилянтів права вступати до вишів фото 1

Гришина наголосила, що така норма «суперечила б і Конституції, і здоровому глузду».

До слова, Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

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Теги: депутат Юлія Гришина ухилянти обмеження

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