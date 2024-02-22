Одна з країн ЄС першою забороняє імпорт агротоварів з Росії та Білорусі

Латвія стала першою країною ЄС, яка запроваджує обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі

Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції

Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Про це пише lsm.lv.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Латвійський Сейм відхилив початкову пропозицію опозиційних депутатів заборонити постачання сільськогосподарської та переробленої сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі з 24 лютого цього року.

Натомість парламент схвалив альтернативний законопроєкт, підготовлений Міністерством сільського господарства та підтриманий парламентською бюджетною комісією. За нього проголосували 69 депутатів, дев'ять були проти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

Уряд повинен протягом 14 днів з моменту набуття чинності законопроєкту встановити в нормативних актах перелік конкретних продуктів, які заборонено імпортувати до Латвії.

Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запроваджує обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Раніше депутати Ризької думи більшістю голосів ухвалили рішення перейменувати другу за протяжністю вулицю латвійської столиці Маскавас (Московську).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, Латвія розпочала процес депортації 985 громадян РФ, які не виконали передбачені імміграційним законодавством країни вимоги.

До слова, у Латвії на знак солідарності з Україною 24 лютого о 9:00 оголосять «хвилину мовчання».