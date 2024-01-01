Податок на переказ з картки на картку: Мінфін розставив всі крапки над «і»

Мінфін підкреслив, що про оподаткування «будь-яких надходжень» на картки мови не йдеться

Міністерство заявило, що з положень реформи системи оподаткування зробили некоректні висновки

Нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Міністерство зазначило, що некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування». «Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України», – йдеться у розділі.

Також у Мінфіні наголосили, що в тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи». «Фраза про вимоги щодо «оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності» відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві», – йдеться у повідомлені.

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Міністерство зауважило, що будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства.

«Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)», – повідомив Мінфін.

Також міністерство зазначило, що фундаментальні реформи неможливі без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.

До слова, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року українські пенсіонери та державні службовці можуть опинитися без виплат. Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.