Гроші на дрова: де і як отримати допомогу в 2026 році

Українці мають змогу отримати до 20 тис. грн допомоги на придбання твердого палива: прийом заяв триває до 17 серпня

В Україні триває прийом заяв на отримання одноразової фінансової допомоги на придбання твердого палива – дров та вугілля – на наступний опалювальний сезон. В залежності від регіону проживання розмір допомоги може сягати 19 400 грн – вона виплачується як з державного бюджету, так і за рахунок міжнародної допомоги, повідомляє «Главком».

За даними порталу Дія, для отримання допомоги можна звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України, місцевих виконавчих органів, виконавчих комітетів місцевих рад або до ЦНАПів.

Для замовлення послуги необхідно надати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, а також довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, підтримка на опалення твердим паливом надається у форматі житлових субсидій, пільг та міжнародних програм допомоги. Окремо передбачені пільги для визначених категорій громадян, зокрема учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітних родин, одиноких пенсіонерів та інших категорій, зареєстрованих у відповідних реєстрах.

У прифронтових регіонах виплачують додаткову допомогу від міжнародних партнерів – до 19 400 грн на родину. Хто саме та в яких громадах отримає ці кошти, вирішують місцеві військові адміністрації

Сума субсидій, які можуть отримати українці, встановлена урядом в розмірі 4 602,57 грн за одну тону твердого палива. При цьому розраховується, що мінімальна норма твердого палива на одне домогосподарство складає 2 тонни на рік. Таким чином, орієнтована вартість становить близько 9205 грн. Субсидія покриває різницю між цією сумою та обов’язковим платежем, який залежить від доходів сім’ї.

Для пільг норма становить 1 тонна на рік, а розмір допомоги визначається у відсотках знижки залежно від категорії. Наприклад, учасники бойових дій мають право на 75% знижки.

Заяви на допомогу приймаються до 17 серпня 2026 року. Рішення про призначення виплат ухвалюється після розгляду поданих документів.

Якщо ви маєте право на пільги і протягом року переїхали в інший район чи місто, для оформлення допомоги на купівлю твердого палива або скрапленого газу вам знадобиться довідка. У ній має бути зазначено, чи отримували ви цю пільгу за попередньою адресою (пропискою або фактичною).

У випадку якщо ви вже отримали гроші чи саме паливо (вугілля, дрова, газ у балонах), а потім підключили дім до газу, центрального опалення чи електроопалення – повертати нічого не потрібно. Проте пільги на оплату цих нових комунальних послуг (газу, тепла чи електрики) вам почнуть нараховувати вже з наступного року.

Зверніть увагу: якщо ви вже отримали грошову допомогу на придбання твердого палива від міжнародних організацій, державні пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу надаватися не будуть. Право на отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг зберігається.

Нагадаємо, що українці можуть отримати одноразову виплату до Дня Незалежності. Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять військову службу допомога буде нарахована автоматично та виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою. Українцям, які мають право на виплату, не є пенсіонерами, а також не отримують субсидії чи пільги, а також не проходять службу, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу ПФУ.