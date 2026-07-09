$2,6 тис. на відкриття або розвиток бізнесу: хто може отримати допомогу

Наразі триває прийом заявок

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати до $2,6 тис. на відкриття або розвиток власної справи в межах програми підтримки економічної стійкості (ERP). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Йдеться про ВПО, які проживають у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській і Чернігівській областях. Подати заявку також можуть місцеві жителі територій, що постраждали від бойових дій. Учасники програми отримують не лише фінансову підтримку, а й консультаційний супровід – від підготовки заявки до розвитку власного бізнесу.

Зазначається, що наразі триває прийом заявок. Зареєструватися можна за посиланням.

«Участь у програмі можлива лише на територіях, що перебувають під контролем України. Вона не поширюється на жителів районів активних бойових дій або громад, де зберігаються високі ризики для життя та ведення підприємницької діяльності. Учасників відбиратимуть на конкурсній основі. Перевагу віддаватимуть заявникам із реалістичними бізнес-ідеями, потенціалом для розвитку та потребою у фінансовій підтримці для запуску чи розширення власної справи», – йдеться у повідомленні.

До слова, з 1 вересня 2026 року грантова програма «Власна справа» запрацює за оновленими правилами – з вищими сумами підтримки та спрощеними умовами для старту бізнесу. Кошти гранту можна спрямувати на придбання обладнання, оренду та ремонт приміщення, цифровізацію і маркетинг.