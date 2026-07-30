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Курс валют 30 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 30 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 30 липня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,87 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 30 липня 2026 року. Порівняно з 29 липня, курс долара подешевшав, а євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,87, євро – 51,08 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Курс валют станом на 30 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,8789 51,0812 59,6530 11,8034 54,7437
Ощадбанк
 44,65 / 45,15 50,90 / 51,60 58,20 / 60,40 11,20 / 12,00 53,70 / 55,60
Приватбанк
 44,6 / 45,04 50,8 / 51,54 59,3 / 60,24 11,73 / 11,94 -
ПУМБ
  44,70 / 45,30 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 -
monobank
 44,64 / 45,03

50,83 / 51,53

 - - -
Райффайзен
 44,70 / 45,09 50,80 / 51,45 57,60 / 61,10 11,15 / 12,15 52,40 / 56,20
OTP Bank
 44,60 / 45,10 50,75 / 51,75 - - 54,50 / 55,50
Укрсиббанк
 44,65 / 45,20 50,70 / 51,60 58,30 / 60,60 - 53,60 / 55,60
* курс валют станом на 08:59 30 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий подорожчали. Водночас британський фунт і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.

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Теги: НБУ Нацбанк гроші валюта курс валют

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