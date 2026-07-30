Зарплати в Україні зросли: Держстат назвав нову цифру

Найнижчу оплату праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги

Розрив між найбагатшим і найбіднішим регіоном перевищив 24 тисячі гривень

Середня заробітна плата в Україні у червні 2026 року становила 32 783 грн, що на 5,9% більше порівняно з травнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Регіональні лідери та аутсайдери

Як і раніше, зберігається суттєва диспропорція в доходах українців – як за регіональним принципом, так і за видами економічної діяльності.

Найвищий рівень оплати праці в червні зафіксовано у столиці.

Регіони з найвищими зарплатами:

48 393 грн – Київ;

38 143 грн – Луганська область;

33 849 грн – Київська область.

Найнижчі середні зарплати – у Чернівецькій (24 472 грн) та Кіровоградській (23 882 грн) областях.

Найприбутковіші та найменш оплачувані галузі

За видами економічної діяльності найвищі доходи традиційно демонструє сектор інформації та телекомунікацій, де середня заробітна плата в червні становила 77 931 грн.

Натомість найнижчу оплату праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги – працівники цієї галузі в середньому отримували 22 274 грн.

інфографіка: Держстат

Борги з виплат зростають

Паралельно зі зростанням середніх окладів у країні зберігається заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 липня 2026 року загальна сума боргів перед працівниками становила 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, у квітні 2026 року середня зарплата в Україні становила 30 515 грн, а лідером за рівнем оплати праці так само залишався Київ.