Долар здешевшав, євро здорожчало: курс валют на 31 липня 2026

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 31 липня 2026 року. Порівняно з 30 липня, курс долара подешевшав, а євро та польського злотого зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,69, євро – 51,27 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,6916 51,2747 59,8197 11,8975 54,9847 Ощадбанк 44,55 / 45,10 51,05 / 51,95 58,20 / 60,40 11,30 / 12,10 53,70 / 55,60 Приватбанк 44,35 / 45,95 50,65/ 51,65 - - ПУМБ 44,60 / 45,20 51,00 / 51,70 59,10 / 60,50 11,60 / 11,90 - monobank 44,58 / 45,98 51,10 / 51,80 - - - Райффайзен 44,50 / 45,89 51,00/ 51,76 57,60 / 61,10 11,15 / 12,15 52,40 / 56,20 OTP Bank 44,60 / 45,10 50,95/ 51,95 - - 54,50 / 55,50 Укрсиббанк 44,45 / 45,00 50,85 / 51,75 58,40 / 60,70 - 53,65 / 55,65

* курс валют станом на 09:20 31 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, польський злотий подорожчали. Водночас британський фунт і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.