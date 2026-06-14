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Українці можуть отримати одноразову виплату до Дня Незалежності: кому її буде нараховано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українці можуть отримати одноразову виплату до Дня Незалежності: кому її буде нараховано
Якщо людина набуде права на допомогу до 24 серпня, але до 1 жовтня гроші не надійдуть, вона може подати заяву до Пенсійного фонду
фото: glavcom.ua

Порядок нарахування та виплати допомоги визначений постановою Кабміну

Незалежності. Більшості українців не доведеться подавати заяви, бо їхні розміри виплат уже затверджені урядом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Пенсійний фонд України.

Порядок нарахування та виплати цієї допомоги визначений постановою Кабміну. Документ регулює соціальну підтримку ветеранів війни, осіб з особливими заслугами перед державою та інших категорій громадян.

Розмір допомоги 2026-го становить:

  • особам з особливими заслугами перед Україною – 3 100 грн;
  • людям з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням нацистських таборів, яких визнано особами з інвалідністю:
  • І група – 3 100 грн;
  • ІІ група – 2 900 грн;
  • ІІІ група – 2 700 грн.
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів та дітям, які народилися в місцях примусового утримання – 1000 грн;
  • членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також подружжю померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни чи учасників бойових дій, які повторно не одружилися – 650 грн;
  • учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, особам, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників – 450 грн.

Як здійснюватиметься виплата автоматично

Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг, та не проходять військову службу допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією, житловою субсидією або пільгою. Цій категорії громадян звертатися із заявою на рахування не потрібно.

Ветеранам війни, які проходять військову службу, зокрема, які є пенсіонерами чи отримують житлові субсидії або пільги на оплату ЖКП, кошти спрямують на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу.

Кому потрібно подавати заяву

Українцям, які мають право на виплату, не є пенсіонерами, а також не отримують субсидії чи пільги, а також не проходять службу, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу ПФУ.

У заяві потрібно вказати:

  • податковий номер (за наявності);
  • дані документа, що посвідчує особу;
  • реквізити банківського рахунку для зарахування коштів;
  • інформацію з посвідчення, яке підтверджує право на виплату.

До заяви слід додати опію документа, що підтверджує відповідний статус, а також копію паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України.

Під час особистого звернення необхідно мати при собі оригінали документів.

Якщо людина набуде права на допомогу до 24 серпня, але до 1 жовтня гроші не надійдуть, вона може подати заяву до Пенсійного фонду та отримати виплату до 1 листопада. Подати документи можна одним із трьох способів:

  • поштою до відповідного управління Пенсійного фонду;
  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі за місцем проживання;
  • онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні набрав чинності закон, спрямований на посилення підтримки сімей з дітьми та створення умов для поєднання батьківства з професійною діяльністю. Уряд офіційно затвердив порядок надання допомоги «єЯсла». Програма передбачає щомісячну цільову грошову допомогу сім’ям з дітьми віком від одного до трьох років для компенсації витрат на догляд за дитиною.

Як повідомлялося, подати заяву на отримання «дитячих» виплат можна буде дистанційно. Нова послуга з’явиться вже найближчим часом.

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Теги: гроші закон документи українці Пенсійний фонд населення пільги

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