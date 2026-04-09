Україна вже втрачає мільйони через СВАМ, мають бути ухвалені термінові рішення на рівні уряду – Ferrexpo

Через механізм СВАМ Україна вже почала втрачати мільйони та європейський ринок, уряд має відреагувати – Ferrexpo

В Україні відсутні акредитовані верифікатори для того, щоб готувати звітність за механізмом CBAM, який для нас запрацював без виключень від початку року. Така ситуація створює фінансові ризики для експортерів і потребує термінових рішень на рівні уряду та ЄС. Про це заявила представниця Ferrexpo Ярославна Блонська.

За її словами, однією з ключових проблем є неможливість підтвердження фактичних викидів, що змушує українські компанії застосовувати так звані дефолтні показники – які за умовчанням виставляються на високому рівні. Це може призвести до додаткового фінансового навантаження для компаній.

Окремою проблемою залишаються стислі строки акредитації: Єврокомісія формує перелік верифікаторів до 30 вересня. Українські кандидати можуть не встигнути пройти процедури, а пріоритет, за оцінками бізнесу, надаватиметься компаніям, які вже працюють у системі EU ETS.

Блонська також звернула увагу на відсутність чіткої процедури визнання верифікаторів з України та механізмів їх залучення. Це ускладнює підготовку компаній до звітності та створює додаткову невизначеність для експорту. При цьому верифікатори з ЄС в Україну не поспішають – з огляду на безпекову ситуацію.

Серед необхідних кроків, які можуть вирішити це питання, бізнес називає створення в Україні профільної платформи з питань CBAM, визначення прозорих правил акредитації та взаємодії з європейськими інституціями. Також пропонується запровадити тимчасові рішення, зокрема визнання української верифікації або спрощений доступ до європейської системи.

Раніше в «АрселорМіттал» Кривий Ріг повідомили, що завод повністю втратив експорт до ЄС через дію екомита CBAM, тому змушений зупинити виробництво. Як заявив гендиректор підприємства Мауро Лонгобардо, блюмінговий цех вже закрили, тепер закривають ливарно-механічний завод. Ці рішення зачепили понад 3 тис. працівників. Тому уряд має активізувати зусилля, і домогтися відтермінування СВАМ для України за пунктом форс-мажору.