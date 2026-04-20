Обмежено рух двома проспектами у Києві: де саме тривають ремонти (схема)
Сьогодні, 20 квітня, буде обмежено рух транспорту проспектом Повітряних Сил. У період з 10:00 до 18:00 працівники ШЕУ Солом’янського району ремонтуватимуть покриття проїжджої частини біля будинку № 9. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на Київавтодор, інформує «Главком».
Також з 20 до 22 квітня частково обмежуватимуть рух транспорту проспектом Червоної Калини, що на Троєщині. Зокрема, у ці дні з 8:00 до 17:00 працівники ШЕУ Деснянського району ремонтуватимуть покриття проїжджої частини на ділянці від проспекту Романа Шухевича до вулиці Рональда Рейгана в обидва напрямки.
Під час робіт рух транспорту обмежуватимуть однією смугою.
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та радить враховувати обмеження під час планування маршруту. Водночас у комунальній корпорації зазначили, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені.
Нагадаємо, на одній із найзавантаженіших трас України М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району (ділянка км 51+700 – км 52+700) розпочато ремонтні роботи. Поетапне перекриття смуг руху відбувається в обох напрямках: як у бік Києва, так і в бік Житомира. За попередніми даними, ремонтні роботи та відповідні обмеження триватимуть майже чотири місяці – до початку серпня 2026 року.
