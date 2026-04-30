Милованов назвав три якості, які вирішують усе в новому світі

фото з відкритих джерел

Президент Київської школи економіки (KSE) та ексміністр економіки України Тимофій Милованов дав поради, як досягти успіху в новому світі. Очільник KSE назвав три якості, які, на його думку, вирішують усе в сучасних реаліях. Цим він поділився на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

За словами Тимофія Милованова, одна з перших якостей для досягнення успіху – це вміння вивчати нове. «Перша – ментальна гнучкість. Це здатність фізично забути старі знання, перебудувати свою нейронну мережу й засвоїти нові. Світ змінюється кожні два-три місяці. Хто не вміє переучуватися, то залишається позаду», – пояснив ексміністр.

На думку Милованова, ризик та ініціатива є одними з факторів успіху. «Друга – ініціатива і відповідальність за результат. Діяти, брати на себе ризик і досягати конкретного результату», – написав він.

Також посадовець зазначив, що успіх криється в оригінальності. «Третя – contrariness, несхожість. Робити нове й різне, тому що ти так бачиш. Усе, що повторюється, зробить штучний інтелект. Цінність має тільки те, чого ніхто інший не придумає замість тебе. Усі чекають, поки система вирішить питання за них. Але система нічого не вирішує. Якщо тобі щось подобається – йди туди, де це є. Запитуй. Пиши людям. Частина з них відповість», – додав президент KSE.

фото: скриншот Тимофій Милованов/Facebook

Крім цього, Милованов поділився історією свого знайомого українця, який живе в Гондурасі й будує бізнес у сфері штучного інтелекту. Він наголосив у цій історії на тому, що успіху можна досягти лише завдяки власним діям, рішенням та шляху.

«Я нещодавно говорив з українцем, який живе в Гондурасі й будує стартап у сфері ШІ. Я запитав, як він там опинився. Він сказав: шукав найкраще місце у світі для свого проєкту, об’їздив багато країн, знайшов Гондурас, приїхав і почав розбиратися. Ніхто йому не казав їхати туди. Він просто пішов туди, де йому подобалося. Так це і працює», – розповів посадовець.

Тимофій Милованов також зауважив, що поразка на шляху до успіху не є ганьбою. А навпаки «доказом того, що ти намагався».

Нагадаємо, Тимофій Милованов поділився своєю історією фінансового зростання – від скромного життя у зйомній квартирі-студії до статусу мільйонера. Він зазначив, що роками жив скромно, спав на матраці на підлозі та не мав власного авто, проте системно заощаджував і інвестував частину доходу. 

