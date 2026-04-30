Тимофій Милованов розповів про секрети досягнення успіху

Президент Київської школи економіки (KSE) та ексміністр економіки України Тимофій Милованов дав поради, як досягти успіху в новому світі. Очільник KSE назвав три якості, які, на його думку, вирішують усе в сучасних реаліях. Цим він поділився на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

За словами Тимофія Милованова, одна з перших якостей для досягнення успіху – це вміння вивчати нове. «Перша – ментальна гнучкість. Це здатність фізично забути старі знання, перебудувати свою нейронну мережу й засвоїти нові. Світ змінюється кожні два-три місяці. Хто не вміє переучуватися, то залишається позаду», – пояснив ексміністр.

На думку Милованова, ризик та ініціатива є одними з факторів успіху. «Друга – ініціатива і відповідальність за результат. Діяти, брати на себе ризик і досягати конкретного результату», – написав він.

Також посадовець зазначив, що успіх криється в оригінальності. «Третя – contrariness, несхожість. Робити нове й різне, тому що ти так бачиш. Усе, що повторюється, зробить штучний інтелект. Цінність має тільки те, чого ніхто інший не придумає замість тебе. Усі чекають, поки система вирішить питання за них. Але система нічого не вирішує. Якщо тобі щось подобається – йди туди, де це є. Запитуй. Пиши людям. Частина з них відповість», – додав президент KSE.

Тимофій Милованов назвав три якості, які вирішують усе в новому світі

Крім цього, Милованов поділився історією свого знайомого українця, який живе в Гондурасі й будує бізнес у сфері штучного інтелекту. Він наголосив у цій історії на тому, що успіху можна досягти лише завдяки власним діям, рішенням та шляху.

«Я нещодавно говорив з українцем, який живе в Гондурасі й будує стартап у сфері ШІ. Я запитав, як він там опинився. Він сказав: шукав найкраще місце у світі для свого проєкту, об’їздив багато країн, знайшов Гондурас, приїхав і почав розбиратися. Ніхто йому не казав їхати туди. Він просто пішов туди, де йому подобалося. Так це і працює», – розповів посадовець.

Тимофій Милованов також зауважив, що поразка на шляху до успіху не є ганьбою. А навпаки «доказом того, що ти намагався».

