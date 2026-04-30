Рух Південним мостом буде обмежено до 4 травня (схема)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух Південним мостом буде обмежено до 4 травня (схема)
У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту

У  разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінювати

Із 19:00 1 травня і до 19:00 4 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтошляхміст».

Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці мосту в напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро. На час робіт транспорт рухатиметься лівою смугою.

Наголошується, що у разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінювати.

Із 1 до 4 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема)
Із 1 до 4 травня частково обмежуватимуть рух Південним мостом (+схема)
фото: пресслужба КМДА

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, з 29 квітня до 1 травня, з 9:00 до 18:00, частково обмежуватимуть рух Лісовим проспектом у Деснянському районі столиці. 

Також до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут  № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті. 

 

