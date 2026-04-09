Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса

Ірина Міллер
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Переможець аукціону, який відбувся 8 квітня 2026 року, має сплатити всю суму до 18 квітня

Один із найвідоміших довгобудів столиці, бізнес-центр Sky Towers, що в Шевченківському районі столиці, знайшов нового власника після п'яти років безуспішних спроб продажу. На аукціоні OpenMarket об'єкт придбало товариство з обмеженою відповідальністю «Тех Інвест Постач Плюс» за 560,47 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт аукціону.

За даними ЗМІ, Роман Чумак через компанію «Фінанс Облік Консалт» володів фінансовою компанією «Юніверсал компані», яка змінила назву на «Скайфол Фінанс» і належить сестрам Анні та Каріні Злочевським – донькам ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. ТОВ «Тех Інвест Постач Плюс» було одним із трьох зареєтрованих на аукціоні, однак єдине сплатило гарантійний внесок.  Переможець аукціону, який відбувся 8 квітня 2026 року, має сплатити всю суму до 18 квітня. 

Об’єкт незавершеного будівництва розташований на ділянці площею 0,74 га на перетині вул. Шолуденка, Берестейського проспекту та вул. Борщагівської, виставлено на торги, які заплановані на 8 квітня 2026 року. Будівництво комплексу виконано на 51%. Стартова ціна об’єкта зменшилась з 662,3 млн грн до 560,4 млн грн, тобто на 101,8 млн грн відповідно до Порядку реалізації арештованого майна.

Продати об'єкт вдалося лише з шостої спроби. Попередні, п'яті торги, заплановані на 27 лютого 2026 року, не відбулися. Нагадаємо, що перед п’ятою спробою продажу, вартість комплексу порівняно з першими торгами зменшилася майже у десять разів. Попередні аукціони не принесли результату через відсутність покупців,.

Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи. Вежі поєднані спільним стилобатом, а зі східного боку розташована окрема двоповерхова будівля. Загальна площа будівництва становить 219 тис. кв. м. Значна частина площ передбачена під офісні приміщення, також у проєкті закладені торговельні площі та конференц-зали. Після завершення будівництва 47-поверхова вежа планувалась як найвища будівля України з проєктною висотою близько 214 метрів.

Крім того, комплекс включає восьмирівневий підземний паркінг приблизно на 900 машиномісць. Земельна ділянка площею 0,74 га розташована на перетині проспекту Берестейського та вулиці Борщагівської у Шевченківському районі Києва. 

Будівництво Sky Towers розпочалося у 2007 році компанією KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Навіть після фінансової кризи 2008 року девелопер намагався продовжити реалізацію проєкту, для чого було залучено кредитну лінію в «Укрексімбанку» в еквіваленті близько 3 млрд грн. Формальним позичальником виступала компанія «Агенція офісного будівництва».

Починаючи з 2011 року, в компанії кілька разів змінювалися акціонери, а у 2015 році будівництво комплексу повністю зупинилося.

На початку 2021 року «Укрексімбанк» виграв суд щодо стягнення кредитної заборгованості. У жовтні того ж року банк виставив на продаж права вимоги за кредитним договором і дебіторську заборгованість позичальника, забезпечену незавершеним об’єктом Sky Towers. Тоді стартова ціна лоту становила 7,1 млрд грн, однак торги не відбулися.

Після цього банк ще кілька разів намагався реалізувати недобуд. У травні 2023 року об’єкт пропонували майже за 5,6 млрд грн, у вересні 2024 року – за 1,1 млрд грн, а в жовтні того ж року ціну знизили до 937,3 млн грн. Поточна стартова ціна на аукціоні у лютому 2026 року становить 662,33 млн грн.

За оцінкою директора інженерно-будівельної компанії Rauta Андрія Озейчука, у комплексі необхідно добудувати близько 91,68 тис. кв. м. За умови вартості близько $1тис за квадратний метр, інвестиції лише у добудову можуть скласти приблизно $91,7 млн. Додатково майже $77 млн знадобиться на внутрішнє опорядження. Загальний обсяг інвестицій для повного завершення проєкту оцінюється приблизно у $168,7 млн. За оптимістичним сценарієм, без урахування додаткових ризиків, завершення будівництва може зайняти близько 2,5 років.

Нагадаємо, Фонд державного майна України 25 вересня 2025 року провів аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 73,2784% у статутному капіталі акціонерного товариства «Завод «Квант». Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». У ході аукціону вартість пакету зросла у 2,32 рази – до 401,5 млн грн. 

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
16 березня, 10:01
Будинок на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, 15 має історичну цінність
Прокуратура через суд вимагає повернути громаді частину будинку, у якому жив Олесь Ольжич
16 березня, 15:02
Фахівці влаштовуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини.
Рух Лук’янівською площею буде обмежено 20 березня (схема)
19 березня, 11:55
Патріарх Філарет заповідав поховати себе саме у Володимирському соборі, де він служив понад пів століття
У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом: трансляція
22 березня, 08:33
Експерти зазначають, що металургія відіграватиме ключову роль у післявоєнному відновленні країни
Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі
24 березня, 15:37
Столиця перебуває під ворожою атакою
Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками
24 березня, 14:05
У Києві маршрутка влетіла у пасажирський автобус (відео)
У Києві маршрутка влетіла у пасажирський автобус (відео)
24 березня, 19:48
За оцінками Сергія Салати, для запуску подібної ферми потрібно щонайменше 100 тисяч доларів інвестицій
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
4 квiтня, 20:15
Нові спеціалізовані мікроавтобуси, які передали німецькі партнери
Берлін та Лейпциг передали Києву спецтранспорт: хто зможе скористатися новими мікроавтобусами
Вчора, 15:57

У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події
У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
Суд повернув Києву ділянку за 32 млн грн у Солом’янському районі: що відомо
Суд повернув Києву ділянку за 32 млн грн у Солом’янському районі: що відомо
В Україні з’явилися квадратні паски: що стоїть за незвичним форматом святкової випічки
В Україні з’явилися квадратні паски: що стоїть за незвичним форматом святкової випічки
В Оболонському районі рятувальники КАРС визволили чоловіка з колодязя теплотраси
В Оболонському районі рятувальники КАРС визволили чоловіка з колодязя теплотраси
Стихійне сміттєзвалище в Ірпені: прокуратура вимагає компенсації понад 5 млн грн
Стихійне сміттєзвалище в Ірпені: прокуратура вимагає компенсації понад 5 млн грн

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
