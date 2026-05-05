У Києві викрито масштабну схему легалізації іноземців, серед «клієнтів» були росіяни (фото)

Поліція вже готує документи для скасування посвідок на проживання та заборони в’їзду всім іноземцям, які скористалися послугами зловмисників

Поліція Києва ліквідувала масштабний канал незаконної легалізації іноземців. Зловмисники допомагали громадянам інших країн, зокрема РФ, в’їжджати в Україну через фіктивні підприємства та благодійні організації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Організатором схеми виявився 45-річний киянин, а його спільником – 36-річний помічник адвоката. Вартість «послуг» за повний юридичний супровід та пакет фіктивних документів коливалася від $2 тис. до $6 тис.

Організатором схеми виявився 45-річний киянин, а його спільником – 36-річний помічник адвоката фото: Національна поліція України/Facebook

За даними слідства, клієнтів «працевлаштовували» на неіснуючі підприємства, що ставало підставою для отримання візи. Згодом через зв’язки у Державній міграційній службі іноземцям оформлювали посвідки на тимчасове проживання, вносячи неправдиві дані до державних реєстрів.

Затримання одного з учасників схеми фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі правоохоронці задокументували факти легалізації трьох осіб, серед яких двоє громадян РФ. Вони в’їхали в Україну під виглядом волонтерів за запрошенням фіктивного благодійного фонду. Загалом послугами ділків скористалися понад 100 іноземців.

Організатора затримали «на гарячому» під час отримання чергового грошового траншу. У ході 10 обшуків поліцейські вилучили значні суми готівки у різних валютах: понад $56 тис., близько 280 тис. грн, понад 5 тис. євро та 4 тис. злотих, а також техніку, носії інформації, документацію, печатки підприємств і автомобіль, що належить одному з порушників.

Кошти, вилучені під час обшуку фото: Національна поліція України/Facebook

Вилучені речові докази фото: Національна поліція України/Facebook

За силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 організатора злочину затримали під час отримання ним траншу від одного з «клієнтів».

фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Організатору злочину також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), на час слідства він перебуватиме під вартою.

Розслідування триває, поліція вже готує документи для скасування посвідок на проживання та заборони в’їзду всім іноземцям, які скористалися послугами зловмисників.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці ліквідували корупційний канал ввезення іноземців до України. Організатором схеми виявився 33-річний чоловік, який за допомогою підконтрольних фіктивних підприємств та юрфірми налагодив систематичне оформлення дозволів на роботу для громадян інших країн. Учасники групи забезпечували повний пакет документів для виготовлення посвідок на тимчасове та постійне проживання.

Раніше у столиці було викрито 49-річного киянина, який організував корупційну схему з отримання документів на право проживання в Україні для громадян інших країн. Свою «допомогу» зловмисник оцінював у $1,7 тис. Зловмисник запевняв іноземців, що має широке коло впливових зв'язків і може допомогти їм отримати посвідки на тимчасове проживання за пришвидшеною процедурою.