Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
фото із відкритих джерел

Науковці переконані, що усвідомлена увага і мотивація грають вирішальну роль формуванні пам'яті

Учені з коледжу Меррімака (США) під керівництвом докторки Лаури Курдзель з'ясували: усвідомлений намір запам'ятати працює краще, ніж емоційний відгук. Як пише «Главком», наукова робота опублікована в журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Дослідники перевіряли, що сильніше впливає на пам'ять – емоції чи цілеспрямоване зусилля. Для цього учасникам показували слова, частину яких їм пропонувалося запам'ятати, а частину – забути. Деякі слова мали негативний емоційний відтінок, інші були нейтральними.

Пізніше учасників просили згадати якнайбільше слів зі списку. З'ясувалося, що найкраще запам'ятовувалися ті слова, які людям сказали запам'ятати – навіть якщо вони не викликали сильних емоцій. Проте емоційні слова із цієї групи запам'ятовувалися трохи краще, ніж нейтральні.

«Ми виявили, що те, що ми навмисно вирішуємо пам'ятати або забути, значно більше впливає, ніж емоційне забарвлення інформації. Ми контролюємо свої спогади сильніше, ніж нам здається», – пояснила докторка Курдзель.

Автори підкреслюють: усвідомлена увага і мотивація грають вирішальну роль формуванні пам'яті. Емоції лише підсилюють ефект, але не замінюють його.

«Інструкції «запам'ятай це» допомагають мозку виділити інформацію як значущу та «позначити» її для зберігання в довготривалій пам'яті. Одночасно мозок пригнічує конкуруючі, менш важливі спогади – і це теж покращує результат», – додала Курдзель.

Раніше вчені з Університету Бен-Гуріона в Ізраїлі розробили модель машинного навчання, здатну з помірно високою точністю прогнозувати почуття романтичного потягу та реакцію на відмову, імітуючи механізми, які використовуються у мобільних застосунках для знайомств. Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Computers in Biology and Medicine (CBM).

Читайте також:

Теги: навчання наука модель робота вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці знайшли новий варіант підтримати людей із хворобою Альцгеймера
Нове тренування змінює мозок при Альцгеймері: що кажуть вчені
11 вересня, 08:12
Китай взявся навчати дітей поводженню із сучасними технологіями
Обов'язкові уроки зі штучного інтелекту введені у школах Пекіна
9 вересня, 08:10
Чоловік Ольги Райх сьомий рік захищає Україну від російських загарбників
Агенція відмовилася брати на роботу дружину захисника через наявність дитини
12 вересня, 11:11
Системи протидії дронам необхідно терміново вдосконалювати, наголошує Яаккола
Фінляндія застерігає, що у російських навчань можуть бути «несподівані повороти»
15 вересня, 18:49
OpenAI розробила гуманоїдних роботів для роботи у реальному світі
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
19 вересня, 12:35
Вистава «Поромник» на сцені Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки
Столичний театр приймає на роботу немовлят
16 вересня, 15:56
Кава має низку позитивих ефектів для людини
У кави виявлено новий корисний ефект
25 вересня, 04:24
Фінляндія та Україна по-різному ставляться до роботи та відпочинку
Як працюють у Фінляндії та Україні: журналістка розповіла про колосальну різницю
7 жовтня, 13:26
З 2026 року роботодавці в Україні зобов’язані створювати робочі місця для осіб з інвалідністю та виконувати нові фінансові вимоги
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року
27 вересня, 08:44

Соціум

Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Путін підтримав російські НПЗ мільярдними субсидіями після українських ударів
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці
Сильні зливи та повені забрали життя понад 40 осіб у Мексиці
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)
У Швеції чоловік копав черв’яків для риболовлі, а натрапив на унікальний середньовічний скарб
У Швеції чоловік копав черв’яків для риболовлі, а натрапив на унікальний середньовічний скарб

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua