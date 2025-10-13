Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати

Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно

Науковці переконані, що усвідомлена увага і мотивація грають вирішальну роль формуванні пам'яті

Учені з коледжу Меррімака (США) під керівництвом докторки Лаури Курдзель з'ясували: усвідомлений намір запам'ятати працює краще, ніж емоційний відгук. Як пише «Главком», наукова робота опублікована в журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Дослідники перевіряли, що сильніше впливає на пам'ять – емоції чи цілеспрямоване зусилля. Для цього учасникам показували слова, частину яких їм пропонувалося запам'ятати, а частину – забути. Деякі слова мали негативний емоційний відтінок, інші були нейтральними.

Пізніше учасників просили згадати якнайбільше слів зі списку. З'ясувалося, що найкраще запам'ятовувалися ті слова, які людям сказали запам'ятати – навіть якщо вони не викликали сильних емоцій. Проте емоційні слова із цієї групи запам'ятовувалися трохи краще, ніж нейтральні.

«Ми виявили, що те, що ми навмисно вирішуємо пам'ятати або забути, значно більше впливає, ніж емоційне забарвлення інформації. Ми контролюємо свої спогади сильніше, ніж нам здається», – пояснила докторка Курдзель.

Автори підкреслюють: усвідомлена увага і мотивація грають вирішальну роль формуванні пам'яті. Емоції лише підсилюють ефект, але не замінюють його.

«Інструкції «запам'ятай це» допомагають мозку виділити інформацію як значущу та «позначити» її для зберігання в довготривалій пам'яті. Одночасно мозок пригнічує конкуруючі, менш важливі спогади – і це теж покращує результат», – додала Курдзель.

Раніше вчені з Університету Бен-Гуріона в Ізраїлі розробили модель машинного навчання, здатну з помірно високою точністю прогнозувати почуття романтичного потягу та реакцію на відмову, імітуючи механізми, які використовуються у мобільних застосунках для знайомств. Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Computers in Biology and Medicine (CBM).