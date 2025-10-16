Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК

До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу

Відключення повʼязані з масованим обстрілом енергетичних обʼєктів України

У Києві та Київській області діють екстрені відключення світла. За попередньою інформацією, світло має зʼявитися близько 22:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Відключення світла введенні за розпорядженням «Укренерго». При цьому, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – зараз не діють.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі в областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Повідомлялося, що до кінця добив в усіх областях діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Як відомо, уночі окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.