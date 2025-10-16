Головна Київ Новини
search button user button menu button

Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
До кінця доби в усіх областях діятимуть обмеження для промисловості та бізнесу
колаж: glavcom.ua

Відключення повʼязані з масованим обстрілом енергетичних обʼєктів України

У Києві та Київській області діють екстрені відключення світла. За попередньою інформацією, світло має зʼявитися близько 22:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Відключення світла введенні за розпорядженням «Укренерго». При цьому, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – зараз не діють.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі в областях запроваджено аварійні відключення електроенергії. Повідомлялося, що до кінця добив в усіх областях діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Як відомо, уночі окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

Читайте також:

Теги: Київ ДТЕК відключення відключення світла електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Нападнику на велосипедиста у Києві висунуто додаткові обвинувачення і затримано
2 жовтня, 20:20
Депутат Київради Михайло Терентьєв
У Київраду повернувся депутат із корупційною підозрою
8 жовтня, 00:47
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
Судові позови стали «лазівкою» для боржників на ринку електроенергії
24 вересня, 18:10
У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
24 вересня, 14:11
Шведська влада активно працює над детальним планом дій на випадок, якщо масштабне відключення все ж таки відбудеться
Фінляндія та Швеція почали готуватися до «життя у пітьмі»
3 жовтня, 12:02
Установка забезпечить потреби лікарні в воді навіть під час відключеннь світла після ворожих обстрілів
Ізраїль передав систему очистки води Київській обласній лікарні
6 жовтня, 13:55
Гігантський торгово-розважальний центр над станцією метро «Академмістечко»
Новий ТРЦ біля «Академмістечка»: експерти б’ють на сполох через ризики для пасажирів
7 жовтня, 17:24
Енергетики наразі працюють, щоб оперативно відновити електропостачання
Частину Рівного знеструмлено
10 жовтня, 19:59
Влада Києва працює над технічними рішеннями та фінансовими механізмами запуску проєкту евакуаційних автобусів
Київ готує евакуаційні автобуси на випадок надзвичайних ситуацій
Вчора, 15:45

Новини

Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
Коли у Києві зʼявиться світло? Деталі від ДТЕК
Помер 21-річний син великого київського забудовника
Помер 21-річний син великого київського забудовника
Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу
Екстрені відключення світла у Києві та області запроваджено вдруге за добу
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
Біля Офісу генпрокурора в Києві відбувається затримання, район перекрито
Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»
Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua