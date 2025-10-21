Головна Світ Політика
Україна отримає 70 генераторів від Іспанії для підтримки енергосистеми

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Україна отримає 70 генераторів від Іспанії для підтримки енергосистеми
Сибіга провів зустріч з главою МЗС Іспанії
фото: Андрій Сибіга/Х

Також Сибіга у розмові з главою МЗС Іспанії наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіги після зустрічі зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом на полях Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі повідомив, що Іспанія надає Україні 70 генераторів, повідомляє «Главком».

«Ми обговорили шляхи зміцнення обороноздатності та енергетичної стійкості України, зокрема військово-технічну співпрацю, а також важливий внесок Іспанії в програми PURL та SAFE. Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні – 70 генераторів, – яка невдовзі надійде. Ми цінуємо цю допомогу українському народу напередодні зими», написав Сибіга.

Також Сибіга у розмові з главою МЗС Іспанії наголосив на необхідності подальшого санкційного тиску на Росію через 19-й пакет санкцій ЄС, а також обмежувальних заходів візового режиму.

«Ми також бачимо потенціал для партнерства між містами та регіонами між Україною та Іспанією. Я глибоко ціную відданість Іспанії реабілітації українських дітей з прифронтових районів», – додав він.

Нагадаємо, Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тис. євро та виділить 300 тис. євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах. 

До слова, енергетичні компанії США планують вийти на український ринок. Володимир Зеленський розповів про деталі можливих спільних проєктів з американцями.

