Хвора Белла Хадід запалила на шоу Victoria’s Secret в компанії супермоделей (відео)

Американський бренд зібрав топових супермоделей та знаменитостей з різних куточків світу

У Нью-Йорку відбувся грандіозний показ Victoria’s Secret Fashion Show. Він став другим шоу після рестарту легендарного бренду минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі бренду та таблоїд People.

Після кількох років перерви Victoria’s Secret повернула собі статус одного з найочікуваніших модних шоу світу, зробивши акцент на різноманітті, інклюзивності та новому баченні жіночої краси. На подіум вийшли як легендарні «ангели», так і нові обличчя. Серед тих, хто повернувся, були Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Алессандра Амбросіо, Жасмін Тукс, Барбара Палвін та Ешлі Грем.

Одними з найочікуваніших виходів стали появи на подіумі Белли та Джіджі Хадід. Белла, яка останні роки бореться з хронічною хворобою Лайма, зізналася, що підготовка до шоу була для неї випробуванням, але вона мріяла знову відчути себе на подіумі.

За словами інсайдерів, модель переживала фізичний біль. Багато хто з глядачів трансляції помітив, що Беллі не так просто далося дефіле з білими крилами вагою у 23 кг. Втім, деякі фанати висловили думку, що супермодель мала впевнений вигляд й випромінювала силу.

Також 29-річна Белла Хадід позувала в яскравому червоному образі. Відео лише в Instagram набрало 25 млн переглядів. Зазначимо, що на YouTube та інших платформах шоу не показували. Подія транслювалася на Prime Video, Amazon Live і соціальних платформах бренду.

Серед новачків глядачі побачили Барбі Феррейру, яка дебютувала у лінії Pink, а також баскетболістку Енджел Різ – першу професійну спортсменку в історії шоу. Жасмін Тукс, яка зараз вагітна, відкрила показ у ніжній мереживній сукні, символічно продемонструвавши силу материнства.

Музичну частину шоу забезпечили Міссі Елліотт, Карол Джі, Twice і Медісон Бір. На подіумі моделі дефілювали в розкішних комплектах з пір’ям, крилами, блискітками та елементами високої моди, поєднаними з більш повсякденними лініями. У центрі уваги опинилися різні типи фігур, походження й вікові категорії моделей – бренд прагнув показати, що краса не має єдиного стандарту.

Критики зазначають, що цього разу Victoria’s Secret вдалося знайти баланс між ностальгією за колишньою розкішшю та сучасним розумінням жіночої індивідуальності. Проте частина фешн-оглядачів наголосили – повернення бренду до великих шоу відбулося із запізненням.

Про Victoria’s Secret

Це американський бренд жіночої білизни, одягу та парфумерії, заснований у 1977 році Роєм Реймондом у Сан-Франциско. Ідея виникла після того, як Реймонд відчув незручність під час купівлі білизни для дружини у звичайному універмазі, тож він вирішив створити магазин, де чоловіки могли б комфортно обирати подарунки, а жінки – насолоджуватися естетикою та розкішшю. В 1982 році бренд придбала компанія The Limited (пізніше L Brands), яка перетворила Victoria’s Secret на міжнародну імперію.

У 1990-х роках бренд став символом гламурної сексуальності, а його щорічні покази з «ангелами» у крилах – однією з найгучніших подій модного світу. Однак у 2010-х бренд зазнав критики за відсутність різноманіття й надмірну сексуалізацію, що призвело до занепаду продажів і скасування шоу у 2019 році. Після перерви Victoria’s Secret розпочала ребрендинг, зробивши ставку на інклюзивність, нові обличчя та ідею «реальної краси».

