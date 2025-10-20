Молодий мільярдер назвав необхідну навичку, яка допоможе молоді досягти успіху

28-річний мільярдер дав поради щодо розвитку штучного інтелекту

Молоді, яка мріє про високооплачувану кар'єру у сфері технологій, варто зосередитись на освоєнні інструментів штучного інтелекту, особливо тих, які допомагають створювати та оптимізувати програмний код. Таку думку висловив мільярдер, співзасновник Scale AI Олександр Ван в інтерв'ю для CNBC, пише «Главком».

За словами 28-річного підприємця, успіх у майбутньому багато в чому залежатиме від уміння ефективно використовувати нові інструменти ШІ. «Головне – навчитися максимально продуктивно застосовувати ці технології», – зазначив Ван у підкасті TBPN.

Він наголосив, що перспективи так званого вайб-кодінгу – підходу до розробки, за якого великі мовні моделі та алгоритми ШІ генерують код та допомагають оптимізувати робочі процеси, – важко переоцінити.

«Це унікальний момент. Якщо ви присвятите хоча б 10 тис. годин тому, щоб експериментувати з такими інструментами та знаходити більш ефективні способи їх застосування, ніж інші, ви отримаєте колосальну перевагу», – пояснив бізнесмен.

Олександр Ван – американо-китайський мільярдер, засновник і генеральний директор Scale AI, платформи для анотування даних, що надає навчальні дані для моделей. У 2021 році, у віці 24 років, був наймолодшим мільярдером у світі (рекорд був побитий Шейном Копланом – засновником Polymarket, станом на жовтень 2025 року), який досяг успіху самостійно. За оцінками Forbes, його статки на квітень 2025 року становлять $3,6 млрд.

Ван порівняв нинішню епоху розвитку технологій із раннім періодом комп'ютерної революції, коли новатори на кшталт Білла Гейтса та Стіва Джобса стали першими, хто зумів скористатися можливостями персональних комп'ютерів та програмного забезпечення.

На думку мільярдера, підлітки та студенти, які сьогодні поринуть у вивчення ШІ та генеративних моделей для програмування, зможуть повторити успіх піонерів технологічної індустрії. «Прямо зараз ми перебуваємо на порозі нової ери. Якщо вам, скажімо, 13 років, витратьте максимум часу на навчання програмуванню та роботі з ШІ – це інвестиція в майбутнє», – наголосив він.

Раніше Борис Джонсон висловився щодо використання штучного інтелекту. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що обожнює ШІ та застосовує його для роботи.