На Чернігівщині енергетики не можуть почати ремонтні роботи через постійні атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла
фото: «Укренерго»

Ворожі дрони безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості почати роботи з відновлення електропостачання через безперервний терор російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

«Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу», – йдеться в заяві.

Напередодні російські сили завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині, через що Чернігів і вся північна частина області повністю знеструмлені, і тепер армія РФ перешкоджає ремонту мереж новими атаками. «Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, – це прямий доказ того, що справжня мета Росії – геноцид українського народу», – додала пресслужба відомства.

Нагадаємо, унаслідок російських атак Чернігів було повністю знеструмлено, також є проблеми з водою. З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення.

Як розповів глава Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За добу зафіксована 51 повітряна ціль, зокрема дві балістичні ракети.

«На жаль, є два влучання «шахедів»: обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Наші енергетики працюють над відновленням», – написав він.

До слова, Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.

Теги: відключення світла відключення обстріл енергетика Чернігівщина

