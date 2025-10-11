Влада пояснила, чому в Софіївській Борщагівці досі немає світла

Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання

Унаслідок аварії на обладнанні, яке належить приватному забудовнику ЖК «Європейка» у Софіївській Борщагівці, сталося відключення світлая в одному з будинків. Об’єкт досі не передано на баланс ДТЕК Київські регіональні електромережі. Саме це ускладнило оперативне реагування на аварійну ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську ОВА.

«Уповноважені особи поспілкувалися з жителями, роз’яснили ситуацію. Наразі енергетики спільно з комунальними службами вже працюють над відновленням електропостачання. Питання знаходиться на контролі Бучанської районної державної адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Софіївській Борщагівці на Київщині мешканці залишаються без води та електропостачання вже другу добу. Внаслідок чого люди вийшли на протест і перекрили дорогу.

Раніше очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що на Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня.

Варто зазначити, що у Київській області вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.