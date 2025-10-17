Головна Країна Суспільство
Відключення світла 17 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відключення світла 17 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
«Укренерго»: Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!

У п'ятницю, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, уночі 16 жовтня окупанти вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика. Раніше Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

