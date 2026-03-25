Як змінюється обладнання сучасних супермаркетів: тренди ритейлу в Україні у 2025 році

Христина Жиренко
Торгове обладнання більше не розглядається виключно як функціональна частина інтер'єру

Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні стрімко розвивається та трансформується. За даними галузевих досліджень 2024–2025 років, конкуренція між супермаркетами зростає навіть у невеликих містах, а покупець дедалі частіше обирає магазин не лише за ціною, а й за зручністю, швидкістю покупки та привабливою для нього – візуальною презентацією товарів.

Саме тому торгове обладнання вже не сприймається лише як функціональний елемент інтер’єру. Сучасні супермаркети ефективно використовують його як інструмент продажів: зокрема вітрини холодильні допомагають привертати увагу покупців та стимулювати імпульсні покупки. Професійний і творчий підхід до використання сучасного торговельного обладнання часто стає основою формування іміджу супермаркету чи будь-якої торговельної точки.

Чому конкуренція між супермаркетами змінює підхід до оснащення магазинів?

Ще кілька років тому основним завданням торгового обладнання було розмістити якомога більше товару. За останні декілька років підхід суттєво змінився.

Через високу конкуренцію між мережами супермаркетів, магазини почали більше уваги приділяти:

  • зонуванню торгового простору;
  • вивченню психології та логіці руху покупця;
  • презентації свіжих продуктів;
  • швидкості поповнення полиць.

За нашим спостереженням, у проєктах оснащення продуктових магазинів у 2024- 2025 роках, дедалі частіше застосовується принцип категорійних зон. Наприклад: свіжа кулінарія, молочна продукція або готові страви отримують окремі візуальні блоки з відповідним обладнанням.

Компанія Hold, яка працює з комплексним оснащенням продуктових магазинів та супермаркетів, у своїх проєктах також відзначає зростання запиту клієнтів на гнучкі системи обладнання, які можна швидко адаптувати під зміну асортименту.

Як правильна презентація продуктів впливає на продажі?

У сучасному ритейлі важливо не лише те, що продається, а й як саме це представлено покупцю.

Дослідження поведінки покупців у супермаркетах показують, що до 60% рішень про покупку приймаються безпосередньо біля полиці або вітрини. Тому, сучасні вимоги до торгівельного обладнання, його характеристик та грамотного використання, можна сформулювати у вигляді основних тез:

  • забезпечувати хорошу видимість та привабливість товару;
  • підтримувати правильну температуру зберігання;
  • підкреслювати свіжість та  якість товару;
  • створювати відчуття чистоти та оханості.

Наприклад, сучасні холодильні вітрини відкритого типу часто використовують для демонстрації готової їжі, салатів або десертів. Вони роблять продукт доступнішим для покупця та спрощують прийняття рішення про швидку покупку.

Чому холодильні вітрини стали інструментом імпульсних продажів?

Одним із найважливіших елементів сучасного супермаркету залишаються вітрини холодильні. Саме вони формують перше враження покупця про свіжі продукти.

У ритейлі активно використовують холодильні вітрини для:

  • готових страв;
  • кулінарії;
  • десертів;
  • молочних та м’ясних  продуктів;
  • напоїв.

Правильне розташування таких вітрин у торговому залі допомагає створювати зони імпульсних покупок.

Наприклад:

  • біля входу до магазину;
  • поруч із касовою зоною;
  • у відділі готової їжі.

На сайті компанії Hold представлені приклади того, як використовуються сучасні вітрини холодильні у різних форматах продуктових магазинів.

Як енергоефективність обладнання впливає на витрати супермаркетів?

Одним з важливих трендів ринку на сьогоднішній день – зниження енергоспоживання.

За оцінками операторів роздрібної торгівлі, енергоспоживання холодильного обладнання може складати до 40–50% загального енергоспоживання магазину. Тому нові моделі сучасних холодильних систем розробляються з акцентом на енергоефективність.

Серед найбільш поширених рішень, які застосовуються в холодильному обладнанні у сучасних супермаркетах, є такі:

  • LED-підсвітка у холодильних вітринах;
  • енергоефективні, продуктивні компресори;
  • системи рекуперації тепла;
  • покращена теплоізоляція;
  • електронне керування температурними режимами.

У результаті магазини отримують не лише економію електроенергії, але й більш стабільні умови зберігання продуктів.

Які тренди оснащення супермаркетів формуються у 2025 році?

На основі реалізованих проєктів оснащення продуктових магазинів та досліджень, можна виділити кілька ключових тенденцій.

Топ-5 трендів обладнання супермаркетів в Україні:

  1. Компактні формати магазинів з більш ефективним використанням площі.
  2. Зростання ролі холодильних зон для готової їжі.
  3. Збільшення кількості відкритих холодильних вітрин.
  4. Підвищена увага при виборі обладнання до параметрів його енергоефективності.
  5. Використання модульних систем, які легко оптимізувати та переналаштувати під новий асортимент.

Саме тому багато торгівельних мереж переходять саме до комплексного планування обладнання, а не зупиняються на звичайній закупівлі окремих елементів.

FAQ

Яке обладнання найбільше впливає на продажі у супермаркеті?

Найбільший вплив на обсяг продажів, зазвичай мають зони з холодильними вітринами та зони презентації свіжих продуктів. Саме там покупці приймають значну частину імпульсних рішень.

Чому супермаркети переходять на нові холодильні системи?

Основні причини – енергоефективність, стабільне зберігання продуктів і краща презентація товару.

Чи можна модернізувати старе обладнання у магазині?

У багатьох випадках- так. Наприклад, можна замінити освітлення на LED або оновити систему охолодження, щоб зменшити витрати електроенергії.

