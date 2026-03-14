Власниця магазину побила клієнта ключами через українську мову: чим усе закінчилось

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Власниця магазину побила клієнта ключами через українську мову: чим усе закінчилось
Власницю магазину визнали винною в нанесенні легких тілесних ушкоджень
Клієнт попросив власницю магазину перейти з російської на українську, а вона його вигнала

У місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою. Як інформує «Главком», про це стало відомо з вироку Долинського районного суду, який було опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався восени, 20 вересня 2024 року, в магазині «Запчастер». За матеріалами суду, відвідувач зайшов до крамниці, щоб придбати ліхтарик. Під час обслуговування власниця закладу спілкувалася з ним російською мовою.

Чоловік зробив зауваження та попросив жінку перейти на державну мову. Проте власниця магазину не лише відмовилася це зробити, але й почала агресивно виганяти клієнта з приміщення. Конфлікт швидко перемістився на вулицю.

Як розповів у суді, потерпілий, жінка намагалася виштовхнути його з території магазину та зачинити хвіртку. Чоловік, який вже встиг викликати поліцію, став їй на заваді, щоб дочекатися правоохоронців.

Тоді, як стверджує потерпілий, власниця магазину почала бити його по руці та плечу масивною в’язкою ключів. За словами потерпілого, він отримав не менше десяти ударів.

«Мене не образили удари. Мене образило, що вона говорила російською зі мною. Так, я сказав, що через таких любителів «російського міра» і почалася війна, але це вже після того, як вона мене почала виганяти з магазину», – заявив чоловік під час судового засідання.

Слова потерпілого підтвердили двоє патрульних поліцейських, які прибули на виклик. Їхні службові відеореєстратори зафіксували, як жінка била клієнта ключами. Правоохоронці також помітили краплі крові на руці чоловіка. Згодом судово-медична експертиза підтвердила наявність синців та саден, кваліфікувавши їх як легкі тілесні ушкодження.

Під час судового процесу обвинувачена свою провину не визнала. Вона не заперечувала факт конфлікту, підтвердивши, що дійсно вигнала клієнта після його зауваження щодо мови.

Жінка заявила, що знає українську мову, однак після прохання відвідувача перейти на неї, вона «принципово говорила до нього російською». Свої фізичні дії власниця магазину пояснила тим, що клієнт нібито розмовляв грубо, вона його злякалася і просто намагалася, не маючи умислу завдавати ушкоджень.

Суд визнав версію обвинуваченої непереконливою та встановив, що дії жінки були умисними.

Власницю магазину визнали винною в нанесенні легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України).

«Визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у виді громадських робіт на строк шістдесят годин», – постановлено у вироці суду від 12 березня 2026 року.

Жінка має право оскаржити це рішення, подавши апеляційну скаргу протягом 30 днів з моменту проголошення вироку.

Нагадаємо, у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Раніше «Нова пошта» відреагувала на критику свого працівника у мережі. Блогер публікував у мережі відео з жартами про клієнтів, які просять обслуговувати їх українською мовою, що обурило користувачів. Після низки коментарів із критикою відеороликів працівника «Нової пошти» та закликами вирішити це питання, компанія його звільнила. «Добрий день! Ми знайомі з ситуацією, співробітник вже не працює. Дякуємо за пильність», – написали в компанії.

Також телеканал «Прямий» офіційно визнав помилку свого працівника та перепросив у французького блогера й волонтера Ніколя Амбера. Конфлікт виник під час зйомок інтерв'ю, коли оператор каналу звернувся до іноземного гостя російською мовою, що викликало обурення блогера, який принципово спілкується українською.

Суспільство

Власниця магазину побила клієнта ключами через українську мову: чим усе закінчилось
Власниця магазину побила клієнта ключами через українську мову: чим усе закінчилось
Окупант у полоні вилікувався та змінився до невпізнання
Окупант у полоні вилікувався та змінився до невпізнання
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Синоптикиня Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
«Укренерго» попередило про відключення світла в низці областей
«Укренерго» попередило про відключення світла в низці областей
«Укрзалізниця» скасувала кілька рейсів через обстріли
«Укрзалізниця» скасувала кілька рейсів через обстріли
Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького
Поліг під час контрнаступу на Донеччині. Згадаймо Яна Вільховецького

