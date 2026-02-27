Прощавай, радянська бухгалтерія недовіри
Бухгалтерія ніколи не є нейтральною. Вона відображає тип держави
Кожного дня на моєму робочому столі лежить досить товста стопка паперів, які я змушений підписувати. Це – акти виконаних робіт.
Суми на цих паперах різні: від двох тисяч до двох мільйонів гривень. Але незалежно від суми я маю їх підписати. Без цього бухгалтерська операція не вважається завершеною – навіть якщо послуга фактично надана, клієнт не має жодних заперечень, гроші сплачені, і всі сторони задоволені.
Та потрібен ще один папір. Підписаний. З датою
І ось тепер – здається, я підписуватиму таких паперів значно менше. І не тільки я. А й тисячі керівників і бухгалтерів по всій країні.
Що ж трапилося?
Йдеться про скасування обов’язковості актів виконаних робіт як окремого первинного документа. На перший погляд наче технічна бухгалтерська новина. Насправді — це крок значно ширший. Це крок від однієї моделі економіки до іншої.
Бухгалтерія ніколи не є нейтральною. Вона відображає тип держави.
У Російській імперії бухгалтерія була частиною торгової традиції – вона обслуговувала підприємця. Після революції ситуація змінилася радикально. Власність стала державною, підприємства втратили самостійність, а бухгалтерія перестала обслуговувати прибуток й почала обслуговувати план.
У 1930-х роках, за часів Йосипа Сталіна, фінансова дисципліна перетворилася на частину системи тотального контролю. Помилки в документах могли трактуватися не як технічні неточності, а як саботаж або шкідництво. І це були не метафори. За «шкідництво» давали реальні строки. Люди опинялися в таборах. Колима – це не літературний образ, а елемент економічної історії також.
У такій системі бухгалтер не просто рахував цифри. Він захищався. Кожен документ був страховкою. Кожен підпис – щитом.
Звідси принцип: немає паперу – немає операції.
Це і є бухгалтерія недовіри.
Недовіри до директора, до виконавця, до самого факту господарської діяльності.
Довіряли лише встановленій формі.
Незалежна Україна перейшла на міжнародні стандарти фінансової звітності. У законодавстві з’явився принцип «переваги сутності над формою». Бізнес почав працювати з електронними системами.
Але ментальна модель залишалася довго незмінною.
До бухгалтерії недовіри додалася податкова недовіра. Бізнес мав постійно доводити, що він нічого не порушив. Податкова часто виходила з протилежної презумпції: якщо щось оформлено «не так», значить, є порушення.
Це продовження одного ланцюжка.
Якщо в радянській системі бухгалтер захищався від держави, то в пострадянській бізнес часто захищався від податкової. І знову ж таки – папером.
Акт виконаних робіт став символом цієї спадщини.
Є договір.
Є рахунок.
Є оплата.
Є фактичне виконання послуги.
Але цього недостатньо. Потрібен ще один документ – акт. Без нього операція ніби зависає в повітрі.
У ринковій економіці контроль спрямований на економічний зміст. Якщо операція реальна, якщо вона підтверджується рухом грошей і господарською логікою, – вона існує. Аудит перевіряє суть процесів, а не кількість підписів.
Скасування обов’язковості актів насправді не про папір. А про іншу філософію.
Про перехід від презумпції недовіри бізнесу до презумпції відповідальності.
Держава, яка виходить з того, що бізнес апріорі винен, вибудовує складні бар’єри. Держава, яка визнає, що бізнес відповідальний і добросовісний суб’єкт, залишає контроль, але прибирає зайві технічні ритуали.
Можливо, мої щоденні стопки паперів стануть тоншими.
Але важливіше інше: тоншатиме інерція радянської бухгалтерії страху.
І якщо ми справді попрощаємося з бухгалтерією недовіри – це буде значно більша зміна, ніж просто скасований акт виконаних робіт.
Коментарі — 0