З 1 квітня ФОПів-охоронців автоматично переведуть на загальну систему: що важливо знати

Важливі зміни для охоронного бізнесу: автоматичне переведення на загальну систему оподаткування та ставка 15% за І квартал

З 1 квітня 2026 року фізичних осіб-підприємців, які надають охоронні послуги, примусово переведуть зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Це передбачено Законом №4698-IX, який набрав чинності ще 1 січня 2026 року. Документ встановив повну заборону на використання «спрощенки» для цього виду діяльності, проте надав підприємцям тримісячний адаптаційний період для зміни моделі роботи, повідомляє «Главком».

Чому саме 1 квітня?

Хоча заборона почала діяти з 1 січня, перший квартал 2026 року став перехідним етапом. Підприємці мали змогу самостійно подати заяву про відмову від спрощеної системи до 20 січня.

Для тих, хто цього не зробив і продовжував працювати за КВЕДами 80.10 (Діяльність приватних охоронних служб), 80.20 (Обслуговування систем безпеки) чи 80.30 (Проведення розслідувань), з початком другого кварталу – 1 квітня – податкова реєстрація «єдинника» анулюється автоматично.

Наслідки за І квартал: ставка 15%

Для тих, хто «проспав» зміни і продовжував приймати оплату за охоронні послуги на спрощеній системі в січні-березні, діють штрафні санкції:

  • Податкова ставка 15%: Весь дохід, отриманий за ці три місяці, оподатковується за підвищеною ставкою (як дохід від забороненого виду діяльності).
  • Ризик штрафів: Окрім підвищеного податку, ДПС може застосувати санкції за невідповідність поданої звітності реальному статусу підприємця.

Що змінюється після 1 квітня

З моменту автоматичного переходу на загальну систему ФОПи зобов’язані змінити підхід до обліку:

  • Податки: Сплата ПДФО (18%), військового збору (1,5%) та ЄСВ від чистого прибутку.
  • Облік витрат: На відміну від спрощеної системи, тепер податок платиться не з обороту, а з різниці між доходами та документально підтвердженими витратами.
  • РРО/ПРРО: Обов'язкове використання касових апаратів (якщо послуги надаються за готівку або через карткові розрахунки).
  • ПДВ: Якщо обсяг доходу за останні 12 місяців перевищить 1 млн грн, виникає обов'язок реєстрації платником ПДВ.

Причини реформи

Обмеження впроваджені для посилення контролю за ринком охоронних послуг, який держава віднесла до категорій із підвищеним ризиком тінізації. Нові правила покликані вирівняти податкові умови для великих охоронних компаній та дрібних ФОПів, забезпечуючи прозорість фінансових потоків у секторі безпеки.

***

До слова, за данними «Опендатабот», майже весь єдиний податок торік сплатили ФОПи третьої групи.

