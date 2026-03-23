Мільярди «на крові». Стало відомо, скільки заробляють «Добробут», «Діла», «Сінево» та інші медкомпанії
Понад 17 млрд грн доходу отримали топ-10 компаній у сфері охорони здоров’я
Сукупний дохід десяти провідних компаній у сфері охорони здоров’я, які увійшли до «Індексу Опендатаботу», склав 17,91 млрд грн. Це на 23% більше порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».
Трійка лідерів залишається незмінною вже третій рік поспіль. Перше місце посідає медичний центр «Добробут-поліклініка» із доходом 4,23 млрд грн, що становить 24% від загального показника десятки. За рік компанія збільшила виторг на 27% і отримала найбільший прибуток – 533,4 млн грн.
Друге місце утримує мережа лабораторій «Діла», яка наростила дохід на 30% – до 3,58 млрд грн, а прибуток зріс до 155,3 млн грн. У компанії зазначають, що лише за 2025 рік до бюджету було сплачено понад 593 млн грн податків, а також спрямовано значні кошти на підтримку військових і цивільних.
Третю позицію займає «Сінево Україна» з доходом 3,27 млрд грн (+39%). Компанія змогла перейти від збитків до прибутку, який склав 216,9 млн грн. Разом із «Сінево Схід» мережа забезпечила 4,18 млрд грн доходу, або 23% загального показника рейтингу.
Четверте місце другий рік поспіль посідає «Смартлаб» із доходом 1,49 млрд грн (+28%). П’яту сходинку займає CSD LAB, яка наростила виторг до 1,16 млрд грн (+35%), однак її прибуток суттєво скоротився.
Найбільшу динаміку зростання продемонструвала «Біофарма плазма», яка одразу посіла сьоме місце в рейтингу. Дохід компанії зріс на 45% – до 891,6 млн грн, а прибуток – на 41%.
Водночас «Дім медицини» (колишній Odrex) опустився на восьму позицію через скорочення доходу на 24%. Дев’яте місце посіла компанія «Неомед 2007» (мережа «Мати та дитина»), яка суттєво покращила фінансові результати, а десятку замикає «Медікс-рей інтернешнл груп» (Lisod) із доходом 724,6 млн грн.
Водночас цьогоріч рейтинг залишила компанія «Ескулаб» через відсутність своєчасно поданої фінансової звітності.
До слова. Міністерство охорони здоров'я запустило масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та підтримку ментального стану нації.
