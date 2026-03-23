Мільярди «на крові». Стало відомо, скільки заробляють «Добробут», «Діла», «Сінево» та інші медкомпанії

Майже чверть загального доходу в рейтингу припадає на медичний центр «Добробут-поліклініка»
фото: пресслужба «Добробуту»

Понад 17 млрд грн доходу отримали топ-10 компаній у сфері охорони здоров’я

Сукупний дохід десяти провідних компаній у сфері охорони здоров’я, які увійшли до «Індексу Опендатаботу», склав 17,91 млрд грн. Це на 23% більше порівняно з попереднім роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Трійка лідерів залишається незмінною вже третій рік поспіль. Перше місце посідає медичний центр «Добробут-поліклініка» із доходом 4,23 млрд грн, що становить 24% від загального показника десятки. За рік компанія збільшила виторг на 27% і отримала найбільший прибуток – 533,4 млн грн.

Друге місце утримує мережа лабораторій «Діла», яка наростила дохід на 30% – до 3,58 млрд грн, а прибуток зріс до 155,3 млн грн. У компанії зазначають, що лише за 2025 рік до бюджету було сплачено понад 593 млн грн податків, а також спрямовано значні кошти на підтримку військових і цивільних.

Третю позицію займає «Сінево Україна» з доходом 3,27 млрд грн (+39%). Компанія змогла перейти від збитків до прибутку, який склав 216,9 млн грн. Разом із «Сінево Схід» мережа забезпечила 4,18 млрд грн доходу, або 23% загального показника рейтингу.

Топ-10 компаній у сфері охорони здоров’я
інфографіка: «Опендатабот»

Четверте місце другий рік поспіль посідає «Смартлаб» із доходом 1,49 млрд грн (+28%). П’яту сходинку займає CSD LAB, яка наростила виторг до 1,16 млрд грн (+35%), однак її прибуток суттєво скоротився.

Найбільшу динаміку зростання продемонструвала «Біофарма плазма», яка одразу посіла сьоме місце в рейтингу. Дохід компанії зріс на 45% – до 891,6 млн грн, а прибуток – на 41%.

Водночас «Дім медицини» (колишній Odrex) опустився на восьму позицію через скорочення доходу на 24%. Дев’яте місце посіла компанія «Неомед 2007» (мережа «Мати та дитина»), яка суттєво покращила фінансові результати, а десятку замикає «Медікс-рей інтернешнл груп» (Lisod) із доходом 724,6 млн грн.

Водночас цьогоріч рейтинг залишила компанія «Ескулаб» через відсутність своєчасно поданої фінансової звітності.

Компанії, які увійшли до «Індексу Опендатаботу»
інфографіка: «Опендатабот»

До слова. Міністерство охорони здоров'я запустило масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та підтримку ментального стану нації.

