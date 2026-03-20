Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці

Юлія Відміцька
Рок-гурт Linkin Park публічно не висловлював підтримку Україні
фото: facebook.com/linkinpark

Один з учасників гурту раніше підтримував Україну 

Американський рок-гурт Linkin Park зареєстрував товарний знак з новим логотипом у Росії. Гурт планує займатися поширенням своїх брендових речей та продукції на території РФ. Про це пише «Главком».

Подібна інформація поширюється в російських ЗМІ. Як відомо, гурт Linkin Park подав заявку до Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент). Мета гурту мати свій товарний знак у Росії полягає в тому, щоб виробляти та продавати товари з власним логотипом. Йдеться про музичну продукцію та надання послуг у сфері розваг.

Рок-гурт зареєстрував Linkin Park товарний знак у Росії
фото: linkinpark/Instagram

Відомо, що разом із товарним знаком було зареєстровано новий логотип гурту. Він був змінений у 2024 році після того, як до гурту долучилася нова солістка Емілі Армстронг. Свою позицію стосовно війни в Україні, яку розпочала РФ, гурт не повідомляв. Однак, один із співзасновників гурту Бред Делсон публічно висловлював підтримку Україні.

фото: Вікіпедія

До слова, гурт Linkin Park не єдиний представник американського шоубізу, який вирішив мати бізнес у Росії. Нещодавно стало відомо, що американський актор та  лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето зареєстрував товарний знак в РФ. Водночас на початку повномасштабного вторгнення він підтримав України. 

Нагадаємо, американський метал-гурт As I Lay Dying вирушив у тур Росією. Музиканти похизувалися візитом у Москві та опублікували фото з Красної площі. Українці відреагували в коментарях під дописом на тур та прогулянку американців по вулицях країни-агресорки. На фото, яке опублікував гурт метал-гурт As I Lay Dying, уся його команда позує на тлі Собору Василія Блаженного, який розташований на Красній площі у РФ. 

