Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці
Один з учасників гурту раніше підтримував Україну
Американський рок-гурт Linkin Park зареєстрував товарний знак з новим логотипом у Росії. Гурт планує займатися поширенням своїх брендових речей та продукції на території РФ. Про це пише «Главком».
Подібна інформація поширюється в російських ЗМІ. Як відомо, гурт Linkin Park подав заявку до Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент). Мета гурту мати свій товарний знак у Росії полягає в тому, щоб виробляти та продавати товари з власним логотипом. Йдеться про музичну продукцію та надання послуг у сфері розваг.
Відомо, що разом із товарним знаком було зареєстровано новий логотип гурту. Він був змінений у 2024 році після того, як до гурту долучилася нова солістка Емілі Армстронг. Свою позицію стосовно війни в Україні, яку розпочала РФ, гурт не повідомляв. Однак, один із співзасновників гурту Бред Делсон публічно висловлював підтримку Україні.
До слова, гурт Linkin Park не єдиний представник американського шоубізу, який вирішив мати бізнес у Росії. Нещодавно стало відомо, що американський актор та лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето зареєстрував товарний знак в РФ. Водночас на початку повномасштабного вторгнення він підтримав України.
Нагадаємо, американський метал-гурт As I Lay Dying вирушив у тур Росією. Музиканти похизувалися візитом у Москві та опублікували фото з Красної площі. Українці відреагували в коментарях під дописом на тур та прогулянку американців по вулицях країни-агресорки. На фото, яке опублікував гурт метал-гурт As I Lay Dying, уся його команда позує на тлі Собору Василія Блаженного, який розташований на Красній площі у РФ.
