KRKR – провідник у світі краси та молодості

У 2014 році, після шести років проживання і навчання у Південній Кореї, Аліна та Олександр вирішили здійснити мрію, яка народилася серед корейських вулиць, навчальних аудиторій і кав’ярень. Опинившись у процесі повсякденного корейського стилю життя, вони помітили: косметика, звична для корейців, у нас поки лише набуває популярності. Так народився бренд KRKR – інтернет-магазин, який став містком між корейською б’юті-культурою та українським ринком.
Як це сталося: важливі віхи
У 2015 році KRKR підписав перший ексклюзивний контракт із корейським брендом Benton, який на той момент мав лише шість продуктів і п’ять працівників. Уже тоді сироватка Benton SnailBee Essence стала хітом на ринку.
Наприкінці 2017 року ми стали офіційним дистриб’ютором Dr.Ceuracle – одного з провідних корейських брендів, ставши одним із перших імпортерів поза Кореєю. Надалі до нас приєдналися Needly і ще десятки брендів. KRKR виріс у мультибрендовий простір, де кожен український користувач може купити косметику для догляду за шкірою та волоссям, яка відповідає найвищим стандартам якості.
Як ми створюємо вашу подорож у світі краси?
Ми не просто продаємо косметику – ми створюємо досвід. У наших описах продуктів ви знайдете термін придатності, активні компоненти, призначення для типу шкіри, спосіб застосування та сертифікати. Ми хочемо, щоб кожен клієнт вибирав засіб усвідомлено і з задоволенням.
Наші цінності та підхід:
- Прозорість. Кожен продукт імпортується офіційно, має сертифікати якості, доступ до яких відкритий для клієнта. Ми вказуємо термін придатності, використовуємо фіскальні чеки та працюємо без прихованих схем.
- Турбота. За брендовою назвою KRKR стоїть символ качечки («кря-кря») – знак дружності, легкості та щирості. Ми називаємо наших клієнтів «крикрилики» і вважаємо кожне замовлення особливою історією.
- Якість без компромісів. Ми обираємо бренди, які довели свою ефективність, мають позитивні відгуки й працюють з інноваційними формулами. Якщо бренд не відповідає нашим стандартам, ми не запускаємо його в асортимент.
Ми цінуємо кожен відгук, історію «до» і «після», коментарі – саме вони стають підґрунтям для зміни формул і запуску нових продуктів.
Що ви отримаєте, обираючи KRKR:
- доступ до ексклюзивних брендів Dr.Ceuracle, Needly, DR.FORHAIR, Benton, Medicube, Arocell, CLE, UNOVE, Ondo Beauty 36.5, Meisani, NCLA Beauty, Doctors, Logically Skin і багато інших;
- прямі контракти з виробниками без посередників, завдяки чому ви отримуєте оригінальну і сертифіковану продукцію;
- замовлення оформлюється швидко, наша служба турботи готова проконсультувати, і кожен клієнт отримує бонуси, тестери, приємні сюрпризи.
KRKR – це не просто інтернет-магазин. Це простір, де турбота, чесність і любов до б’юті стають основою кожного замовлення. Ми поруч із вами на кожному етапі: від вибору засобу до моменту, коли ви дивитеся у дзеркало і бачите результат. Приєднуйтесь до нас – і нехай ваша історія стане красивою та легкою.
Наші партнери та вплив
На сьогодні KRKR співпрацює з понад 500 гуртовими партнерами по Україні: це аптеки, мережі, інтернет-магазини та салони краси. Ми позиціюємо себе серед лідерів імпорту корейської косметики та догляду за волоссям за даними Державної митної служби.
Ми активно розширюємо асортимент. У 2024 році розпочали співпрацю з такими брендами як Olaplex, Bjorn Axen, Curlyshyll, Rated Green та іншими, що свідчить про відкритість до нових трендів і технологій.
