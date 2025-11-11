Головна Гроші Товари та послуги
KRKR – провідник у світі краси та молодості

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Ми не просто продаємо косметику – ми створюємо досвід

У 2014 році, після шести років проживання і навчання у Південній Кореї, Аліна та Олександр вирішили здійснити мрію, яка народилася серед корейських вулиць, навчальних аудиторій і кав’ярень. Опинившись у процесі повсякденного корейського стилю життя, вони помітили: косметика, звична для корейців, у нас поки лише набуває популярності. Так народився бренд KRKR – інтернет-магазин, який став містком між корейською б’юті-культурою та українським ринком.

Як це сталося: важливі віхи

У 2015 році KRKR підписав перший ексклюзивний контракт із корейським брендом Benton, який на той момент мав лише шість продуктів і п’ять працівників. Уже тоді сироватка Benton SnailBee Essence стала хітом на ринку.

Наприкінці 2017 року ми стали офіційним дистриб’ютором Dr.Ceuracle – одного з провідних корейських брендів, ставши одним із перших імпортерів поза Кореєю. Надалі до нас приєдналися Needly і ще десятки брендів. KRKR виріс у мультибрендовий простір, де кожен український користувач може купити косметику для догляду за шкірою та волоссям, яка відповідає найвищим стандартам якості.

Як ми створюємо вашу подорож у світі краси?

Ми не просто продаємо косметику – ми створюємо досвід. У наших описах продуктів ви знайдете термін придатності, активні компоненти, призначення для типу шкіри, спосіб застосування та сертифікати. Ми хочемо, щоб кожен клієнт вибирав засіб усвідомлено і з задоволенням.

Наші цінності та підхід:

  1. Прозорість. Кожен продукт імпортується офіційно, має сертифікати якості, доступ до яких відкритий для клієнта. Ми вказуємо термін придатності, використовуємо фіскальні чеки та працюємо без прихованих схем.
  2. Турбота. За брендовою назвою KRKR стоїть символ качечки («кря-кря») – знак дружності, легкості та щирості. Ми називаємо наших клієнтів «крикрилики» і вважаємо кожне замовлення особливою історією.
  3. Якість без компромісів. Ми обираємо бренди, які довели свою ефективність, мають позитивні відгуки й працюють з інноваційними формулами. Якщо бренд не відповідає нашим стандартам, ми не запускаємо його в асортимент.

Ми цінуємо кожен відгук, історію «до» і «після», коментарі – саме вони стають підґрунтям для зміни формул і запуску нових продуктів.

Що ви отримаєте, обираючи KRKR:

  • доступ до ексклюзивних брендів Dr.Ceuracle, Needly, DR.FORHAIR, Benton, Medicube, Arocell, CLE, UNOVE, Ondo Beauty 36.5, Meisani, NCLA Beauty, Doctors, Logically Skin і багато інших;
  • прямі контракти з виробниками без посередників, завдяки чому ви отримуєте оригінальну і сертифіковану продукцію;
  • замовлення оформлюється швидко, наша служба турботи готова проконсультувати, і кожен клієнт отримує бонуси, тестери, приємні сюрпризи.

KRKR – це не просто інтернет-магазин. Це простір, де турбота, чесність і любов до б’юті стають основою кожного замовлення. Ми поруч із вами на кожному етапі: від вибору засобу до моменту, коли ви дивитеся у дзеркало і бачите результат. Приєднуйтесь до нас – і нехай ваша історія стане красивою та легкою.

Наші партнери та вплив

На сьогодні KRKR співпрацює з понад 500 гуртовими партнерами по Україні: це аптеки, мережі, інтернет-магазини та салони краси. Ми позиціюємо себе серед лідерів імпорту корейської косметики та догляду за волоссям за даними Державної митної служби.

Ми активно розширюємо асортимент. У 2024 році розпочали співпрацю з такими брендами як Olaplex, Bjorn Axen, Curlyshyll, Rated Green та іншими, що свідчить про відкритість до нових трендів і технологій.

