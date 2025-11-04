Головна Техно Телеком
Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет
Закон запроваджує суттєві зміни, необхідні для переходу України на європейські стандарти вимірювання якості інтернету
фото: соцмережі

Законопроєкт №12094 запроваджує європейські стандарти якості та дозволить користувачам перевіряти швидкість зв’язку

Сьогодні на засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за ухвалення законопроєкту №12094. Цей закон спрямований на підвищення якості мобільного зв'язку та забезпечення українців швидким та стабільним інтернетом у будь-якій точці країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Законопроєкт №12094, який раніше був ухвалений у першому читанні, запроваджує суттєві зміни, необхідні для переходу України на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше наголосив, що закон забезпечить якісний зв’язок як у великих містах, так і в селах та на дорогах.

Основні нововведення закону стосуватимуться зокрема:

  • Мінімальної швидкості: Вперше офіційно визначатиметься мінімальна швидкість передачі даних, яка стає показником якості мобільного зв’язку. Оператори будуть зобов'язані дотримуватися цих стандартів.
  • Краудсорсингового моніторингу: Запроваджується система, за якою користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти якість мережі. Українці зможуть використовувати спеціальний тест на швидкість на своїх смартфонах.
  • Реагування на проблеми: Зібрана інформація про швидкість передаватиметься регулятору (НКЕК), що дозволить йому оперативно реагувати на проблемні ситуації.
  • Стабільності зв'язку: Згідно з новими правилами, зв'язок не зникатиме навіть у разі аварій.
  • Нацроумінгу: Навіть після завершення воєнного стану нацроумінг продовжить працювати у кризових ситуаціях.

Як відомо, Міністерство оборони затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оборонне відомство.

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація. Документ встановлює мінімальні вимоги до кіберзахисту для систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Теги: закон інтернет Верховная Рада законопроєкт

