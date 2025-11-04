Рада ухвалила закон про швидкий та стабільний мобільний інтернет

Законопроєкт №12094 запроваджує європейські стандарти якості та дозволить користувачам перевіряти швидкість зв’язку

Сьогодні на засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за ухвалення законопроєкту №12094. Цей закон спрямований на підвищення якості мобільного зв'язку та забезпечення українців швидким та стабільним інтернетом у будь-якій точці країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Законопроєкт №12094, який раніше був ухвалений у першому читанні, запроваджує суттєві зміни, необхідні для переходу України на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше наголосив, що закон забезпечить якісний зв’язок як у великих містах, так і в селах та на дорогах.

Основні нововведення закону стосуватимуться зокрема:

Мінімальної швидкості: Вперше офіційно визначатиметься мінімальна швидкість передачі даних, яка стає показником якості мобільного зв’язку. Оператори будуть зобов'язані дотримуватися цих стандартів.

Краудсорсингового моніторингу: Запроваджується система, за якою користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти якість мережі. Українці зможуть використовувати спеціальний тест на швидкість на своїх смартфонах.

Реагування на проблеми: Зібрана інформація про швидкість передаватиметься регулятору (НКЕК), що дозволить йому оперативно реагувати на проблемні ситуації.

Стабільності зв'язку: Згідно з новими правилами, зв'язок не зникатиме навіть у разі аварій.

Нацроумінгу: Навіть після завершення воєнного стану нацроумінг продовжить працювати у кризових ситуаціях.

