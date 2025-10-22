Головна Скотч Відео
«Rolex-скандал» у Франції: депутат-критик багатіїв намагався сховати дорогий годинник

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Французький депутат намагався непомітно зняти коштовний годинник
колаж: entrevue.fr

Наймолодший депутат Франції зняв годинник Rolex перед тим, як критикувати надприбутки

20 жовтня депутат Національних зборів Франції, 25-річний Луї Боярд, потрапив у незручну ситуацію, намагаючись непомітно зняти дорогий годинник зі свого зап'ястя безпосередньо перед інтерв'ю на телебаченні. Інцидент набув вірусної популярності у французьких соцмережах. Про це пише «Главком».

Наймолодший депутат французького парламенту Луї Боярд готувався до ефіру на місцевому телеканалі BFMTV, де мав обговорити питання податків на надприбутки та виступити з критикою на адресу найбагатших французів.

Проте, перед самим початком зйомок, камера зафіксувала, як політик швидким рухом руки намагається зняти зі свого зап'ястя годинник, який, за припущеннями, є моделлю Rolex.

Кадри з цим моментом блискавично поширилися в соціальних мережах, викликавши хвилю іронії та звинувачень у лицемірстві.

 

«Зняв Rolex – і одразу відчув себе ближчим до народу», – саркастично коментували користувачі мережі, натякаючи на його суперечливу позицію щодо боротьби з багатством.

Ситуація для Боярда погіршилася, коли інтернет-користувачі почали знаходити старі фотографії, на яких політик хизується не менш ніж чотирма різними дорогими годинниками, що додатково підірвало довіру до його публічної критики «багатіїв».

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений за незаконне фінансування передвиборчої кампанії та  до п'яти років позбавлення волі, в перший день тюремного ув'язнення займався спортом і почав писати книгу. 

Франція використовує модернізовані ATL2 попри їхній вік
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
30 вересня, 12:08
Проведена судова лінгвістична експертиза, яка підтвердила злочинний та протиправний характер її текстів
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
30 вересня, 06:28
Нкосінаті Еммануель Мтетва був відряджений до посольства Франції в лютому 2024 року
У Парижі посол Південно-Африканської республіки викинувся з вікна готелю
30 вересня, 16:38
Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції
Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції
12 жовтня, 23:53
Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції
13 жовтня, 15:47
Декілька днів Руслана Лижичко з командою вивчали репертуар та прояви Хо Куїнь Хуонг
В'єтнамська співачка вкрала «Дикі танці»? Руслана відреагувала на скандал
9 жовтня, 17:21
Нардепка заявила, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації
Безугла зізналася, чому пише скандальні дописи у соцмережах
12 жовтня, 16:20
Зменшення потоку покупців на ринку – результат поступового, але невпинного занепаду
Один із найбільших ринків України втрачає популярність: куди подалися покупці
19 жовтня, 20:15
У Helen Doron відреагували на інцидент. Олену Серебрякову вже усунуто від управління навчальним центром
Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»
16 жовтня, 15:08

Відео

«Розпаковка» каштанів у TikTok: зумери просувають у соцмережах новий тренд
«Розпаковка» каштанів у TikTok: зумери просувають у соцмережах новий тренд
Краса вагою 10 кг. Сукня із золота увійшла до Книги рекордів Гіннеса
Краса вагою 10 кг. Сукня із золота увійшла до Книги рекордів Гіннеса
Ніколь Кідман кардинально змінила імідж після розлучення
Ніколь Кідман кардинально змінила імідж після розлучення
«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)
«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)
Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса
Чоловік із Китаю встановив неймовірно небезпечний рекорд Гіннесса

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
