«Rolex-скандал» у Франції: депутат-критик багатіїв намагався сховати дорогий годинник

Наймолодший депутат Франції зняв годинник Rolex перед тим, як критикувати надприбутки

20 жовтня депутат Національних зборів Франції, 25-річний Луї Боярд, потрапив у незручну ситуацію, намагаючись непомітно зняти дорогий годинник зі свого зап'ястя безпосередньо перед інтерв'ю на телебаченні. Інцидент набув вірусної популярності у французьких соцмережах. Про це пише «Главком».

Наймолодший депутат французького парламенту Луї Боярд готувався до ефіру на місцевому телеканалі BFMTV, де мав обговорити питання податків на надприбутки та виступити з критикою на адресу найбагатших французів.

Проте, перед самим початком зйомок, камера зафіксувала, як політик швидким рухом руки намагається зняти зі свого зап'ястя годинник, який, за припущеннями, є моделлю Rolex.

Кадри з цим моментом блискавично поширилися в соціальних мережах, викликавши хвилю іронії та звинувачень у лицемірстві.

Французький депутат Луї Боярд "непомітно" зняв дорогий годинник перед розмовою в ефірі про податки на надприбутки pic.twitter.com/A2LPpopQ3Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2025

«Зняв Rolex – і одразу відчув себе ближчим до народу», – саркастично коментували користувачі мережі, натякаючи на його суперечливу позицію щодо боротьби з багатством.

Ситуація для Боярда погіршилася, коли інтернет-користувачі почали знаходити старі фотографії, на яких політик хизується не менш ніж чотирма різними дорогими годинниками, що додатково підірвало довіру до його публічної критики «багатіїв».

